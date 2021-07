El Sanedrín sobre los audios de Florentino Pérez: "Son términos muy fuertes, un presidente del Real Madrid debe ser mucho más discreto"

En El Transistor analizamos los audios que ha hecho públicos El Confidencial. Unos audios de Florentino Pérez en los que ataca a Raúl e Iker Casillas e incluso a la pareja de aquel momento del ex portero.

Para Enrique Ortego: "El momento está elegido por alguien. Acaba de terminar la Eurocopa, los juegos empiezan en unos días... Es una semana valle. Solo estando en la piel de Casillas y Raúl se puede saber cómo les puede sentar"

A Santiago Segurola le "parece muy feo que se grabe a una persona sin su consentimiento. Es un delito. Esto hace daño al periodista que ha grabado no al periodismo en general. No me han sorprendido estas declaraciones de Florentino, yo participé en alguna conversación que no eran publicables pero hablaba abiertamente de ciertas cosas"

"Lo de que es por la Superliga es una cortina de humo. Por qué ha salido, pues no sé pero unirlo a teorías conspiratorias creo que es una maniobra de distracción. Son acusaciones feroces. Es acusar a Raúl de hacer daño al Real Madrid, de estar acabado y amargado. Y peor meter a la familia y en los términos en los que se habla. Son asuntos personales muy delicados", asegura.

Misterchip cree que el fallo de Florentino es la falta de discreción: "El contenido no me sorprende nada y no le daría importancia porque es de hace quince años. Me consta que la opinión de Florentino respecto a estos jugadores cambió radicalmente. Estos audios sí demuestran la poca discreción que tiene un presidente de uno de los clubes más importantes del mundo. No es lo mismo que cualquiera de nosotros rajemos de nuestro jefe a que nuestro jefe raje de nosotros".

El comunicado de Florentino Pérez

"Ante la noticia difundida en El Confidencial, en la que se recogen frases que se me atribuyen, creo necesario matizar:

-Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial.

-Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen.

-Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga.

-He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar".