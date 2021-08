Pep Guardiola: "Messi no está en nuestros planes"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha manifestado que, por ahora, no entra en sus "planes" fichar a Leo Messi, basándose en el gasto ya realizado en fichar a un Jack Grealish que llevará el '10' de los 'sky blue'. "Gastamos 40 millones en Jack Grealish. Los 100 que pagamos y los 60 que sacamos en fichajes. Llevará el número '10'. Estábamos convencidos con Grealish, y convencidos que Leo se quedaría en el Barcelona. Ahora mismo Leo no entra en nuestros planes", afirmó.

Guardiola ha explicado que le pilló por sorpresa la no continuidad del astro argentino en el equipo blaugrana. "Fue una sorpresa para todo el mundo, para mí también. El presidente fue claro, yo no he hablado con el jugador ni con el presidente, así es que no sé qué pasó. Cuando has perdido mucho dinero tienes que tomar una decisión", comentó. "Día a día, partido a partido hace algo único. Solo puedo darle las gracias por llevar al Barcelona a otro nivel, permitir que el Barcelona dominase el fútbol durante una década con él y sus compañeros. Le deseo lo mejor para el resto de su carrera", se sinceró.

El técnico catalán ya había declarado en varias ocasiones que no iría a por Leo Messi mientras éste fuera jugador del FC Barcelona. No obstante, desde el 30 de junio que terminó el contrato el argentino era libre, aunque nadie esperaba que saliera del club.

Sobre un hipotético interés del conjunto inglés por el delantero del Tottenham Harry Kane, Guardiola afirma: "Está jugando en el Tottenham Hotspur. Si el Tottenham no quiere negociar, se acabó. Si están abiertos a negociar, no sólo con el Man City, todos los grandes clubes intentarán ficharlo".

"Es diferente a Jack: Jack tenía una cláusula de liberación. Harry Kane es un delantero excepcional, extraordinario, sin duda. Estamos interesados, pero es un jugador del Tottenham. Si no quieren venderlo no lo hacen, pero si quieren, podemos intentarlo", añade.

La salida de Messi del Barcelona

Leo Messi dejó de formar parte de la entidad azulgrana después de más de dos décadas vistiendo la elástica azulgrana desde las categorías inferiores. El presidente, Joan Laporta, explicó este viernes que el club no pudo formalizar el acuerdo con el que había llegado con el jugador de Rosario porque incumple el fairplay financiero.

"Estábamos trabajando con Messi pero las pérdidas son mayores de lo que habíamos previsto. Tenemos una masa salarial de gran magnitud que no nos ha dejado margen de maniobra. El fairplay financiero de LaLiga no nos permitía el primer contrato que habíamos acordado con Messi", afirmó.