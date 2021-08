Laporta sobre el adiós de Messi: "Es triste pero estoy convencido que es la mejor decisión para el club"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha explicado los motivos de la salida de Messi. El club no ha podido formalizar el acuerdo al que había llegado con el jugador porque incumple el fairplay financiero: "Estábamos trabajando con Messi pero las pérdidas son mayores de lo que habíamos previsto. Tenemos una masa salarial de gran magnitud que no nos ha dejado margen de maniobra. El fairplay financiero de la Liga no nos permitía el primer contrato que habíamos acordado con Messi"

"Teníamos que hipotecar medio siglo de derechos de TV"

Para poder entrar dentro de ese fairplay, tendrían que haber aceptado unas condiciones que hubieran supuesto hipotecar el club medio siglo. Por ese motivo, Laporta ha definido como una decisión triste pero la mejor que podía tomar: "Para cumplir el fairplay teníamos que hipotecar por medio siglo parte de los derechos televisivos del club. Y esto no estoy dispuesto a hacerlo por nadie. Tenemos una institución que está incluso por encima del mejor jugador del mundo"

La salida de Messi no es suficiente para liberar la economía del club

La no continuidad de Messi no arregla la economía del club catalán que aun sin Messi tiene serios problemas con el límite salarial. "El límite está agotadísimo. Ni sin Leo tenemos margen. El ratio es de uno a cuatro. Si entran 25 millones de salario tenemos que liberar cien. Ha habido llamadas a diario con LaLiga para llevar a cabo esta normativa. Pero no encajaba, necesitábamos ventas, liberar masa salarial y aún así había riesgos enormes. No podemos poner en riesgo la entidad"

Laporta ha valorado la actitud del futbolista al que no tiene nada que reprochar. "Pensamos que la norma debe ser más flexible. Es una norma que no hemos podido cumplir. Messi ha expresado su voluntad de quedarse en el Barcelona. Estoy triste pero creo que hemos tomado la mejor decisión para el Barcelona"

¿Podrá inscribir los fichajes?

El presidente cree que no habrá problema para poder inscribir a los fichajes y ha confesado un dato alarmante. Las pérdidas del ejercicio son de 487 millones de euros. "Con nuestros cálculos sí podremos inscribir a los fichajes. No es lo mismo el salario de Messi que el de los cuatro jugadores que hemos incorporado. Quiero agradecerles porque han hecho un esfuerzo y esperamos que no haya problema"

Una decisión definitiva

Y si había esperanzas de que se pueda dar otro giro a la situación Laporta, ha cerrado la puerta: "No quiero generar falsas esperanzas. Sí es cierto que el jugador tiene otras propuestas y había un tiempo límite. Él necesitaba tiempo. Este tema del fairplay está cerrado y el jugador necesita tiempo para poder ejecutar otras opciones que tiene. El tiempo ha sido de dos meses. "Esta negociación ha concluido. No tenemos margen salarial. La Liga no es flexible en ampliar el límite salarial y para ampliarlo teníamos que hipotecarnos medio siglo"

Han estudiado todas las opciones pero "había que tomar una decisión"

"Hemos estado trabajando a marchas forzadas para liberar masa salarial. Con algunos jugadores hemos llegado a acuerdos y con otros no es nada fácil. Son jugadores con contrato en vigor y que ya se habían reducido el salario. No es sencillo.

"¿Culpables? No me gusta repetir lo de la nefasta herencia que hemos recibido. La auditoría nos ha dicho que la situación era mucho peor. Hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Yo os decía que progresaba adecuadamente porque pensábamos que LaLiga iba a flexibilizar el fairplay. La actitud de Messi ha sido excelente"

"No podíamos seguir con esto. Había que tomar una decisión y la he tomado. Hay una serie de contratos que están en vigor y no los podemos romper porque conlleva riesgos. Sabemos la situación en la que está el club. Con tristeza y pesar hay que tomar una decisión. No podíamos prolongar la agonía"

Respuesta a Tebas

El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha publicado un tweet según se desarrollaba la rueda de prensa. Laporta ha respondido: "Se trata de hipotecar los derechos del Bacelona por medio siglo y creo que estas operaciones no debemos hacerlo. El importe que ha fijado CVC creemos que es muy inferior a lo que creemos vale el 10 por ciento de la Liga"