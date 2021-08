Messi deja el Barcelona: rueda de prensa de Joan Laporta y últimas noticias hoy, en directo

Laporta: "Este club está por encima incluso del mejor de la historia"

"Para cumplir el fairplay teníamos que hipotecar por medio siglo parte de los derechos televisivos del club. Y esto no estoy dispuesto a hacerlo por nadie. Tenemos una institución que está incluso por encima del mejor jugador del mundo al que hemos tenido el placer de tener y al que estamos agradecidos eternamente"

"Había razones objetivas muy claras. Hacer una inversión del volumen de Messi conllevaba riesgos. Cuando hemos conocido la realidad del club, da mucho respeto y no queremos poner en riesgo la institución. La gestión calamitosa de la junta anterior excedió la masa salarial y no hemos tenido tiempo de reconducir la situación. No podemos rescindir contratos unilateralmente. La única forma de inscribir a Leo era aceptar una operación que no era rentable para el Barcelona"