¿Por qué Messi no renueva con el Barcelona? Los motivos del adiós de Leo

El final de la gloriosa era de Leo Messi en el Barcelona parece que está más cerca que nunca de llegar. Todo parecía encaminado y cerrado para que Leo Messi firmara su nuevo contrato con el Barcelona. Sin embargo, la bomba explotó la tarde del jueves. El Barcelona comunicaba la marcha de su capitán por los serios problemas económicos de la entidad que impiden inscribirle de cara a la próxima temporada. Todo pese a que ya se había llegado a un acuerdo entre las dos partes para continuar.

Obstáculos económicos y estructurales

Así lo explica el comunicado del club azulgrana, "a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales".

El Barcelona llevaba moviéndose todo el verano para hacer posible la inscripción de Leo Messi. El gran obstáculo era el límite salarial. Para ello, ha certificado salidas como las de Aleña, Todibó, Junior Firpo, Trincao, Miranda o Konrad. Movimientos que no son suficiente. Además, desde los despachos azulgrana se ha establecido una negociación con jugadores como Sergi Roberto, Busquets, Piqué o Jordi Alba para que se bajen el sueldo. Pero lo ingresado en ventas y esas rebajas salariales (que no se han acordado todavía) no son suficiente.

La pandemia ha afectado gravemente a la situación económica del Barcelona. Las arcas del Camp Nou se han visto seriamente mermadas con una reducción de ingresos del 30 por ciento. A eso se ha unido la pésima política económica de la junta presidida por Josep María Bartomeu que tenía al club ahogado con salarios muy altos entre la plantilla y con un pasivo que tiene al club maniatado. Su memoria económica que refleja la delicada situación que atraviesa el club en ese aspecto. La deuda a corto plazo asciende a 730 millones de euros de los cuáles 126 son pagos pendientes a otros clubes por los fichajes realizados. El pasivo total es de 1.173 millones

Los problemas con el límite salarial

La normativa de LaLiga exige que la masa salarial sea inferior a la cantidad obtenida de la diferencia entre los ingresos del club y los gastos del mismo que no están relacionados con la plantilla. Con esa diferencia se tiene que pagar a jugadores de la primera y segunda plantilla, staff técnico y las amortizaciones anuales de los fichajes. El problema es que al haber firmado contratos tan largos a algunos futbolistas, se sigue pagando su amortización. Pjanic, Coutinho, Braithwaite, Griezmann, Dembélé, De Jong son algunos de estos casos. Esas amortizaciones todavía complican más la renovación de Messi

Motivos deportivos

Más allá de la delicada situación económica, Leo Messi valora mucho el tener una plantilla competitiva que le permita pelear por todo en sus últimos años como profesional. El pasado verano no entendió la salida de Luis Suárez, sobre todo por sus formas. Que el uruguayo haya sido clave en el título del Atlético de Madrid demuestra que podía haber sido pieza clave en el Barcelona.

Este verano se ha cerrado la llegada de Agüero, íntimo amigo de Messi y un movimiento clave para convencer al argentino. Además, Memphis y Eric García también han reforzado al equipo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Son jugadores que no tienen garantizado que puedan ser inscritos. Esa incertidumbre solo crea más inseguridad.

Esta temporada el Barcelona conquistó la Copa del Rey pero la realidad es que lleva varias temporadas sin competir en Europa y con batacazos muy sonados. Roma, Liverpool, el 8-2 del Bayern de Munich, esta temporada el PSG. Messi sabe que para volver a ganar una Champions, el Barcelona necesitaba de la llegada de jugadores de primer nivel, algo que en este momento es imposible.

¿Y si es una estrategia para presionar a LaLiga?

La Liga se ha mostrado inflexible con la inscripción de Leo Messi. La entidad que preside Javier Tebas, sabe de la importancia que tiene para su difusión y valor la presencia del argentino Sin embargo, no ha mostrado flexibilidad alguna. Varios clubes de primera división, incluido el Real Madrid, saben que la continuidad de Messi era buena para toda la competición.

¿Puede ser esto un órdago a Tebas? La última esperanza de algunos culés es que este comunicado del Barcelona sea una medida de presión para que Tebas acceda a ser algo más flexible. La no continuidad de Messi es un mazazo para la competición que puede comprometer muchos ingresos por patrocinios. El último el acordado con el fondo internacional CVC para sumar 2.700 millones de euros para la competición que se inyectarán de forma casi directa a los clubes españoles.

El burofax del pasado verano

El pasado verano Leo Messi comunicó al Barcelona en un burofax su intención de abandonar el club. Finalmente se revirtió la situación pero está claro que eso fue un paso hacia el adiós de Messi. Ña mala relación con la junta directiva, la caída del equipo que cada vez competía menos y los batacazos en Europa, hicieron reflexionar al argentino. El Barcelona no permitió su salida ya que exigía los 700 millones de euros de su cláusula de rescisión y alegó que la cláusula que le permitía romper unilateralmente el contrato estaba caducada.

"Bartomeu me ha engañado muchas veces estos años"

En una entrevista con Jordi Évole, Messi explicó esa etapa: "Bartomeu me ha engañado muchas veces estos años". "El presidente no quiso que me fuera y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí", dijo sin pelos en la lengua. "Venía diciéndole los últimos seis meses al presidente que me iba, que me ayudase, y él siempre me decía que no, hice oficial que quería irme con el burofax". El argentino insistió que él estará eternamente agradecido al club y a Barcelona. "Todo lo que me dio el club me lo gané, me lo merecía por lo que hice...", explicaba el jugador, que consideraba que "había cumplido un ciclo" y que necesitaba descansar de todos los problemas internos del club.

"Todo lo que me dio el club me lo gané, me lo merecía por lo que hice..."

Palmarés de Messi con el Barcelona

Messi llegó en el año 2000 a las categorías inferiores del Barcelona, procedente de Argentina. Los azulgranas de hecho le ayudaron a pagar un tratamiento de crecimiento. Desde su debut con el primer equipo en un partido de exhibición ante el Oporto el 16 de noviembre de 2003 , el futbolista argentino no ha dejado de cosechar éxitos con el equipo y también a nivel personal. Destacan las cuatro Champions y las diez ligas, que han hecho que su equipo sea el máximo dominador del campeonato regular en la última década. En total, Leo Messi ha conseguido 35 títulos con el Barcelona. Ningún jugador en la historia del club ha ganado tanto con la camiseta blaugrana. La lista completa de títulos de Leo Messi con el Barcelona es la siguiente:

10 Ligas

4 Champions League

7 Copas del Rey

8 Supercopas de España

3 Supercopas de Europa.

3 Mundiales de Clubes.

A nivel individual, el argentino también ha conseguido consagrarse en la élite del fútbol mundial. Ha ganado seis veces el Balón de Oro y cinco veces la Bota de Oro. Es el máximo goleador en la historia del fútbol.