FÚTBOL

Xabi Alonso anuncia su marcha del Leverkusen

El técnico vasco ha anuncia este viernes que no seguirá en el Bayer Leverkusen la próxima temporada, pero no ha querido desvelar su próximo destino. "No es el momento de hablar del futuro", ha dicho. Su nombre ha estado vinculado al Real Madrid toda la temporada

Europa Press