El Sanedrín: ¿Quién es el responsable de la salida de Messi del FC Barcelona?

El FC Barcelona ha hecho oficial esta tarde con un comunicado escueto que Leo Messi no seguirá en el club, una noticia que ha sorprendido al planeta del fútbol cuando hace unos días parecía que estaba todo atado para la renovación del jugador. De ello han hablado Alfredo Martínez, Enrique Ortego, Misterchip, Ernest Folch y Santi Nolla en El Transistor.

Sobre las causas de esta situación, Enrique Ortego defendió que se escapan muchas cosas. "El comunicado del Barca ha sido muy escueto. LaLiga pierde mucho con esta salida. Messi tendrá que hablar. No puede estar callado permanentemente, tiene que dar su versión de lo que ha pasado”.

Por su parte, Ernest Folch no da por cerrado el caso Messi-Barça. “Me resisto a creer que esto haya terminado. Es demasiado sencillo decir que Messi se va y ya está. Es un pulso muy complejo del Barca a la Liga. Hasta que Messi no diga me voy no hay que dar nada por cerrado. Es muy significativo que ningún jugador del Barça haya puesto ningún mensaje en redes sociales”.

Santi Nolla cree que no hay una sola causa. “Creo que hay más de una razón. Es un momento doloroso. El barcelonés no imaginaba que Messi iba a seguir dos años más”.

Alfredo Martínez se mostró sorprendió. “Esto no se esperaba, estaba todo preparado para que Messi siguiera 2-3 años. A día de hoy los Messi no han movido nada porque Leo no quería escuchar ninguna oferta. El vacío que se queda ahora es tremendo”.

Por su parte, Misterchip destacó el vacío que deja el astro argentino. “No ha habido ningún jugador que haya tenido una influencia tan grande como Messi en el Barça. Esto tiene mucho que ver con Tebas. Laporta ha sido incapaz de resolver el puzzle y encajar las piezas. Habrá pensado en los pocos títulos de los últimos años y no habrá querido comerse la cabeza”.