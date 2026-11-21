Quienes conviven con un gato probablemente se hayan hecho alguna vez esta pregunta: ¿sabe mi gato cuándo estoy triste, enfadado o feliz? Hay personas que aseguran que sus felinos se acercan más cuando están pasando un mal momento, mientras que otras observan cambios en su comportamiento cuando hablan en un tono diferente.

Pero ¿qué dice realmente la ciencia sobre esta capacidad?

En Como el Perro y el Gato, el programa presentado por Carlos Rodríguez en Onda Cero, la veterinaria especialista en medicina felina Ana Anglada nos acerca una investigación publicada en la revista científica Applied Animal Behaviour Science, que estudia cómo reaccionan los gatos ante distintas emociones expresadas mediante la voz humana.

¿Pueden los gatos distinguir nuestras emociones por la voz?

Los investigadores analizaron el comportamiento de 20 gatos domésticos en sus propios hogares. Para ello, reprodujeron vocalizaciones humanas no verbales que expresaban cuatro emociones diferentes: alegría, enfado, miedo y tristeza.

El objetivo era comprobar si los animales reaccionaban de manera distinta dependiendo de la emoción que escuchaban.

Los científicos observaron aspectos como las señales de estrés, la orientación de la cabeza y el tiempo que los gatos prestaban atención a los sonidos.

Los gatos reaccionan a nuestra voz, pero no necesariamente a la emoción

Los resultados mostraron que las vocalizaciones humanas provocaban cambios observables en el comportamiento de los gatos, especialmente relacionados con un aumento moderado de su estado de alerta.

Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas claras de que los animales distinguieran las cuatro emociones estudiadas únicamente a partir de esos sonidos.

Es decir, los gatos parecían reaccionar a las vocalizaciones humanas, pero no de una forma específica que permitiera concluir que reconocían si la persona estaba alegre, enfadada, asustada o triste.

¿Significa esto que tu gato no sabe cómo te sientes?

No necesariamente. El estudio se centró en las vocalizaciones no verbales, pero la comunicación entre las personas y los gatos puede incluir muchas otras señales.

Las expresiones faciales, los movimientos corporales, el contexto y las experiencias previas con sus cuidadores son elementos que también pueden intervenir en la relación.

Por tanto, que los gatos no hayan diferenciado claramente las emociones mediante sonidos aislados no demuestra que sean incapaces de percibir nuestro estado emocional en situaciones cotidianas.

Comprender mejor cómo se comunican los gatos

Con Ana Anglada reflexionamos sobre lo que estos resultados nos permiten conocer acerca del comportamiento felino y sobre la importancia de interpretar las respuestas de nuestros gatos sin atribuirles automáticamente emociones o capacidades humanas.

Porque comprender cómo perciben su entorno es fundamental para mejorar la convivencia, respetar sus necesidades y favorecer su bienestar.

El estudio, titulado Behavioural responses of domestic cats to human vocalizations reflect generalized arousal rather than emotion-specific processing, está publicado en Applied Animal Behaviour Science.

Consultar la investigación científica original.