VOTA: ¿Cree que la convocatoria de la huelga general en precampaña responde a una motivación política?
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Antonio Garamendi carga contra la huelga general: "No creo que sea la solución apoyar una huelga política con claves económicas"
Latorre, sobre el paro general de los sindicatos en campaña electoral: "Una huelga política contra el mal gobierno de la oposición"
CCOO y UGT acuerdan convocar una huelga general de 24 horas este otoño por los salarios y la vivienda
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