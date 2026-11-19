Ha llegado el gran día. Después de años de espera, teorías, tráileres y una enorme expectación, GTA VI ya está disponible. Rockstar Games vuelve con una nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos, un lanzamiento que trasciende el entretenimiento digital y que se ha convertido en un acontecimiento mundial.

Pero ¿a qué se debe tanto interés? ¿Qué tiene GTA VI para que incluso quienes no juegan habitualmente a videojuegos estén pendientes de su llegada? Estas son las claves para entender el fenómeno.

Una larga espera de más de 13 años

Grand Theft Auto V se lanzó en septiembre de 2013. Desde entonces, la estrategia de Rockstar Games ha pasado por continuar con GTA Online, el modo multijugador, que ha mantenido viva una comunidad formada por millones de jugadores. Si comparamos los tiempos entre lanzamientos, GTA V llegó 5 años después de GTA IV.

Rockstar Games tenía planeado lanzar GTA VI en otoño de 2025, pero su llegada se ha retrasado hasta en dos ocasiones, una hasta mayo de 2026, justificada por "ofrecer la calidad que los jugadores merecen" y otra hasta noviembre de 2026 para "pulir el juego".

Más allá de los retrasos, los conflictos sindicales, los despidos de trabajadores y las numerosas filtraciones también han marcado el desarrollo de la entrega.

El regreso a Vice City

La nueva aventura se desarrolla en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City como uno de sus escenarios principales. De esta forma Rockstar ha optado por recuperar el escenario del mítico GTA: Vice City y evolucionarlo con zonas rurales, pantanos o zonas industriales, recuperando la esencia de la Vice City ochentera que los jugadores conocieron en 2002, aunque trasladada a una ambientación contemporánea.

En esta línea, Rockstar ha mostrado la cantidad de actividades que ofrece el juego que van más allá de los atracos, carreras y otras señas de identidad, a las que se suman los deportes, la caza, la observación de animales, las discotecas y nuevas posibilidades de personalización.

Otra de las grandes novedades son sus protagonistas. Por primera vez en la saga principal de GTA habrá una mujer como protagonista jugable: Lucía Caminos, que compartirá protagonismo con Jason Duval. Ambos forman una pareja sentimental y delictiva que recuerda a Bonnie y Clyde, y cuya historia vertebra la aventura. Los jugadores podrán alternar entre ambos personajes, como ya pasaba en GTA V.

Imagen Promocional de GTA VI | Rockstar Games

Un fenómeno que va más allá de los videojuegos

GTA VI también es un acontecimiento para la industria. Su lanzamiento concentra la atención de jugadores, creadores de contenido, medios de comunicación y analistas del sector.

Los cuatro tráileres publicados en YouTube ya acumulan más de 600 millones de visualizaciones, de las que más de 300 son solo del primer adelanto. Y el efecto no es solo de YouTube. El impacto también se ha trasladado a las plataformas musicales. Las canciones utilizadas en los tráileres han experimentado importantes repuntes en Spotify. Es el caso de 'Love Is a Long Road', de Tom Petty, cuyas reproducciones aumentaron un 36.979% respecto a la semana anterior tras el primer tráiler.

Más espectacular todavía fue el caso de 'Hot Together', de The Pointer Sisters, que registró un incremento del 182.000% en apenas dos horas tras la publicación del segundo adelanto.

Días libres y "contratos" entre parejas

El fenómeno del GTA VI también se ha visto reflejado en el mundo laboral. Según el informe "Wanted: Time Off", elaborado por Remote, España es el cuarto país del mundo donde en el que más empleados se han pedido hoy el día libre para poder disfrutar del juego. Concretamente, las solicitudes se han aumentado un 44% respecto al mismo jueves de 2025. Solo la superan Italia (91%), India (60%) e Irlanda (57%).

Además, se han popularizado los "contratos" entre parejas para que jugar al videojuego no suponga ningún problema en la relación. Estos contienen cláusulas que abarcan videollamadas mientras juegan, establecer un número de horas de juego. "El GTA es importante, pero mi relación también", asegura uno de estos usuarios que contemplan esta medida.

Polémica con el formato: adiós al disco físico

Sin embargo, el lanzamiento de GTA VI ha abierto un debate entre la comunidad. Rockstar ha optado por no comercializar el juego en un disco físico, dejando como única opción la compra digital.

Así, aunque se vendan cajas del videojuego, estas únicamente contienen un código para canjearlo en la tienda online. De esta forma, aunque los jugadores adquieran la edición coleccionista, con un precio de 399.99 euros y que incluye diversos objetos de merchandising, tampoco podrán adquirir una copia física del juego. Una estrategia que marca un hito dentro de la industria, que ve cómo el juego más esperado del mundo adopta este formato.

No obstante, PlayStation presume de que el GTA VI se ha convertido en el juego más reservado de la historia en su tienda digital, con casi 12 millones de unidades vendidas, según datos de Sensor Tower