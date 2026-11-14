INCIDENDIA TÉCNICA

Microsoft anuncia el restablecimiento total de su servicio tras la caída técnica

Microsoft atribuyó este viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red.

Microsoft recupera sus servicios tras la caída, aunque advierte de "problemas intermitentes" en el correo

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Caída global de Microsoft
Caída global de Microsoft | Agencia EFE

La tecnológica Microsoft anunció este sábado la restauración completa de su servicio a los clientes y regiones que todavía no lo habían recuperado, tras la caída técnica que sufrió desde el pasado jueves.

"Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al restante de los clientes y regiones afectados", señaló la compañía en un mensaje en la red social X.

Microsoft atribuyó este viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red.

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