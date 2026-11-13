Microsoft sufre una caída global de sus servicios, entre ellos Outlook y Teams

Los servicios de la tecnológica Microsoft, entre ellos Microsoft Outlook y Microsoft Teams, sufrieron este jueves una caída global, según confirmó la compañía. Microsoft, considerado la mayor empresa de software del mundo, vio cómo sus plataformas sufrieron una interrupción simultánea.

Primero, la tecnológica reconoció haber identificado fallos en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la en la nube en América. Pero luego se extendió.

Microsoft trabaja para mitigar el impacto

"Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", escribió la compañía en un mensaje en X.

Según explicó, una parte de la infraestructura en "múltiples regiones" ha experimentado una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registro un pico de reclamaciones en torno a las 13:00 hora local (18:00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando.

"Estamos probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores fallen en las verificaciones automáticas de salud y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando la salud a medida que regresan al servicio", apuntó en su última publicación en X.

Un ejecutivo de Microsoft descarta un ataque cibernético

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, descartó que la caída global de los servicios del gigante tecnológico haya sido causada por un ataque cibernético, mientras la compañía intenta recuperar este viernes la normalidad en sus operaciones.

"Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", escribió en X Lamanna, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo.

En la misma publicación, lamentó las interrupciones que han afectado a servicios como el gestor de correo electrónico Outlook y la plataforma de videoconferencias Teams "en cualquier región" del mundo.