Antonio Garamendi carga contra la huelga general: "No creo que sea la solución apoyar una huelga política con claves económicas"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, analiza en Más de Uno la posible huelga general anunciada por UGT y el sindicato de Inquilinas. En conversación con Rafa Latorre, Garamendi sostiene que la movilización tiene un componente político y electoral y defiende que no existe un conflicto laboral que justifique la convocatoria.

El presidente de la patronal sitúa el debate sobre la vivienda y los salarios en el centro de la conversación. A su juicio, España tiene un problema real de vivienda, pero considera que la responsabilidad no recae en los empresarios. "La realidad es que llevamos ocho años de gobierno" y, según explica, el problema de la falta de vivienda necesita respuestas que no pasan por responsabilizar a las empresas.

Garamendi considera que la huelga tiene un componente político

Garamendi afirma que la convocatoria busca un encaje laboral para una movilización que, en su opinión, no responde a un conflicto entre trabajadores y empresas. El presidente de la CEOE recuerda que la ley establece que una huelga tiene sentido cuando existe un conflicto laboral y sostiene que ese conflicto no existe en este caso.

El dirigente empresarial también cuestiona el momento elegido para la convocatoria, en plena campaña electoral. Garamendi reclama a los agentes sociales "marcar la tranquilidad, la estabilidad y nuestra responsabilidad de la paz social" y critica cualquier iniciativa que, según su análisis, contribuya a "calentar la calle".

Además, introduce una comparación con otras huelgas generales y destaca que, en este caso, la movilización parece dirigirse contra la oposición y no contra el Gobierno. "Parece que está montada una huelga general contra la oposición, que no contra el gobierno", afirma.

Para Garamendi, la convocatoria tiene un "claro componente político y electoral" y se aleja de la función que, según defiende, corresponde al diálogo social.

El presidente de la CEOE defiende subir los salarios, pero reclama más productividad

Ante la pregunta de Rafa Latorre sobre los bajos salarios de los trabajadores españoles, Garamendi responde que existe un elemento fundamental que debe entrar en el debate: la productividad.

El presidente de la patronal defiende que "para que suban los salarios hay que hablar de algo que a la gente no le gusta hablar, que se llama la productividad". A su juicio, el incremento salarial necesita un análisis conjunto de las condiciones que afectan a trabajadores y empresas.

Garamendi también pone el foco en los impuestos y en las retenciones. Explica que entre 2017 y 2025 el salario medio bruto creció más de un 30%, mientras que la retención aumentó hasta el 65%. En este punto, critica que la falta de deflactación de la tarifa del IRPF permite al Estado ingresar más dinero y sostiene que esos recursos deberían permanecer en el bolsillo de los trabajadores.

El presidente de la CEOE también menciona el absentismo como uno de los problemas que afectan especialmente a las pequeñas empresas. Según explica, en un negocio con dos o tres empleados, la ausencia de uno de ellos tiene un impacto especialmente elevado.

Garamendi defiende que el debate salarial no se puede limitar a reclamar subidas. "Claro que hay que subir salarios. Claro que queremos subir salarios", afirma, pero reclama abordar también los problemas que dificultan que las pequeñas empresas contraten y crezcan.

"No podemos meternos en una campaña electoral ni radicalizar la sociedad"

El presidente de la CEOE insiste en que el contexto político no ayuda a resolver el problema de los salarios ni el de la vivienda. Garamendi reclama "paz social, tranquilidad" para que las empresas puedan trabajar y considera especialmente importante esa estabilidad para las pequeñas empresas.

En este sentido, relaciona el absentismo con las dificultades de los pequeños negocios. Si una empresa cuenta con pocos trabajadores y uno falta, explica, el porcentaje de absentismo sobre la plantilla alcanza niveles muy elevados.

Garamendi también critica la falta de Presupuestos durante los últimos años y reclama una visión conjunta de los problemas económicos. "Todo hay que ponerlo en una buena paellera, trabajar sobre ello y ver exactamente qué es lo que hacemos", señala.

Su conclusión sobre la huelga resulta contundente: "No creo que sea la solución no montar, sino apoyar una huelga política con claves económicas".

Garamendi mantiene sus dudas sobre la legalidad de la huelga

Rafa Latorre pregunta al presidente de la CEOE por sus declaraciones anteriores sobre la posible ilegalidad de la convocatoria. Garamendi mantiene su posición y vuelve a cuestionar que las pequeñas empresas tengan que asumir el coste de una movilización que considera política.

El presidente de la patronal también critica el funcionamiento parlamentario y pone como ejemplo la disolución del Parlamento tras la falta de aprobación de determinados decretos. Garamendi defiende el respeto a las decisiones adoptadas por un Parlamento legítimo y recuerda que la democracia exige aceptar las medidas que se toman en las instituciones.

"La democracia está para soportarnos entre todos, para aguantarnos y para aceptar las medidas que se toman en un Parlamento legítimo", afirma.