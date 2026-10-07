El surrealista momento durante el homenaje a Messi con Argentina que termina con una pitada histórica

Leo Messi ha disputado su último partido con la selección de Argentina, en el que ha marcado un gol de penalti y ha sido homenajeado. El '10' anunció el pasado 31 de agosto su retirada del conjunto albiceleste y el seleccionador, Lionel Scaloni, le convocó para que disputara un último encuentro ante su afición.

Las 86.000 personas que abarrotaron el Estadio Monumental celebraron el tanto número 126 del argentino como si hubieran ganado un título. Tras el pitido final, Messi recibió una despedida por todo lo alto, que quedó empañada por el espectáculo de los drones y las imágenes que representaron.

La imagen de un patrocinador y Messi golpeando el balón con la derecha

Cientos de luces iluminaron el cielo argentino y empezaron a crear imágenes, hasta que de repente formaron la silueta y el nombre de Sancor Seguros, uno de los patrocinadores de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA). El argentino puso cara de desconcierto y los aficionados silbaron y abuchearon el gesto durante los 10 segundos que duró la imagen en el cielo.

La marca se ha visto obligada a desactivar los comentarios en su post en redes sociales debido a la oleada de insultos, quejas y protestas que ha recibido.

Pero no ha sido lo único criticado. Los drones, que han representado momentos relevantes de la carrera del astro argentino, le han representado golpeando el balón con la pierna derecha. Aunque Messi ha marcado goles de todas las formas posibles, siempre será recordado por el toque mágico de su zurda.

Entre medias, los aparatos representaron el '10', el escudo de Argentina con las tres estrellas, su camiseta y su nombre e imágenes de Messi con sus compañeros, los títulos... Un resumen de su carrera con la selección.

Un Mundial y dos Copas América en su haber

En el homenaje, Messi dedicó unas palabras a los aficionados, acompañado de su esposa e hijos, y lloró de emoción. Un llanto que había comenzado a su llegada al estadio, cuando bajó del autobús y cuando escuchó el himno cantado por Fabio Santana, excombatiente argentino en la guerra de 1982 por las Malvinas.

Messi ha jugado 21 años con la camiseta de la albiceleste, ha marcado 129 goles en más de 200 partidos y ha conquistado dos Copas América y un Mundial. Aunque llegó a anunciar su retirada en 2021, parecía que la vida le tenía preparado lo mejor para su segunda etapa.