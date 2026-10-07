Leo Messi se despide de la selección argentina entre lágrimas: "Es el día más triste de mi carrera"

Leo Messi ha puesto fin a su etapa en la selección argentina tras disputar su último encuentro oficial con la camiseta albiceleste. El delantero del Inter de Miami, tras 21 años de carrera al frente de la selección, dijo adiós con un emotivo discurso y una gran actuación en 'El Monumental'.

Argentina venció 3-0 a Benín en un encuentro donde Messi destacó por encima del resto no solo por ser su adiós, sino por su actuación sobre el terreno de juego. El astro argentino se despidió frente a su afición con un gol y dos asistencias que pusieron en pie al estadio.

Tras el partido, Messi ofreció un breve discurso ante las más de 85.000 personas que estaban presentes agradeciendo el apoyo y asegurando que jugar en la selección argentina "es lo mejor que te puede pasar".

El discurso de Messi

Leo Messi, quien ya anunció su retirada de la selección tras quedar subcampeón en el Mundial 2026 , pudo despedirse del conjunto nacional con un gol desde el punto de penalti y dos asistencias.

Al acabar el partido, el delantero se despidió de su público visiblemente emocionado. "Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de dar el máximo", comenzó explicando.

"El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", continuó.

Además, el argentino hizo referencia al sufrimiento de acabar doblegando frente a España en la final del Mundial. "En el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, lo tuvimos muy cerquita. No pasó nada raro: el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel físico, a nivel de piernas y emocional. Llegamos con lo justo. Peleamos como hicimos siempre, con los compañeros con los que nos tocó ganar y con los que no nos tocó ser campeones" , recordó.

El día más triste de su carrera

Otro de los momentos emotivos de su discurso fue el momento de agradecimientos a todos los compañeros con los que ha compartido vestuario. Algunos de los futbolistas argentinos como Enzo Fernández se mostraron emocionados ante sus palabras. "Me hicieron ser campeón del mundo, de América, la Finalissima, todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme compartir con ellos dentro y fuera de la cancha. Salía a competir porque tenía guerreros al lado que se dejaban la vida. Seguramente me olvido de mucho, pero es un momento muy difícil", destacó.

El astro argentino aseguró que abandonar la selección iba a suponer el día más triste de su carrera. "Hoy me toca quizás el día más triste de mi carrera. Voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a los que vengan".

Por último, Messi hizo hincapié en aquellos que quieren ver el mal en la selección, afirmando que "no hay que darles el gusto". "En los momentos difíciles es cuando se ve el grupo. Éramos un grupo extraordinario. He hablado más que nunca pero no quiero irme de aquí. Muchas gracias. Los quiero", concluyó.