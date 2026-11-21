Rafa Nadal ya es miembro oficial de la Junta Directiva del Real Madrid tras recibir el respaldo de la Asamblea General Extraordinaria, con 1.704 votos a favor, cinco abstenciones y solo cuatro votos en contra. El extenista, que también socio de honor del club, ha asumido el cargo con "humildad y la ilusión de aportar" y se ha comprometido a trabajar "por muchos años" para que el Real Madrid siga siendo "un club de éxito".

"Es una gran responsabilidad formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. El Real Madrid me ha acompañado durante toda mi vida, es algo que se transmite de padres a hijos y el fútbol une. Y ahora tener la oportunidad de formar parte de la Junta Directiva para mí es una grandísima ilusión y una gran satisfacción", ha manifestado Nadal en su discurso.

El balear se ha mostrado también "muy consciente" de lo que el cargo conlleva, porque el Real Madrid es "una marca global". "Voy a seguir estando aquí y espero por muchos años. Voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, que es un club de éxito y que lo siga siendo durante los años que vengan", concluía Nadal, que ha cerrado su intervención con un "¡hala Madrid!".

El nombre de Rafa Nadal forma parte de la historia universal

Durante la Asamblea, Nadal se ha sentado en el centro de la mesa de la Junta Directiva a petición del presidente, Florentino Pérez, y ha sido recibido entre aplausos, vítores y ovaciones por parte de los asistentes. Por su parte, Florentino ha destacado "la extraordinaria dimensión" de Nadal y ha subrayado que su nombre "forma parte de la historia universal del deporte".

"Rafa Nadal es una persona que ha sabido ganarse el respeto y el cariño de millones de personas por su manera de ser, por su comportamiento dentro y fuera de las pistas y por su compromiso permanente con los valores que hacen grande al deporte", ha añadido Pérez, que ha recordado que el extenista "siente profundamente estos colores y siempre ha expresado con orgullo su madridismo en todos los lugares que ha visitado".

"Por eso, su incorporación a nuestra Junta Directiva representa mucho más que la llegada de una personalidad extraordinaria, significa que una de las grandes leyendas del deporte español y mundial quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro del Real Madrid", ha elogiado el presidente, que no ha escondido "la enorme satisfacción" que le produce poder contar con Rafa Nadal en el proyecto.

Florentino exige una renovación de los árbitros tras el caso Negreira

Esta Asamblea ha sido la primera tras la reelección de Florentino Pérez como presidente tras las elecciones de junio en las que venció a Enrique Riquelme. El presidente ha aprovechado para reivindicar la propiedad societaria del club y ha exigido una renovación de los árbitros tras el caso Negreira.

"El Real Madrid no se vende. No se ha planteado su venta y no se venderá jamás. Es nuestro, más nuestro que nunca. Yo quiero que los socios sean los dueños, no los gestores", ha comentado Florentino. Sobre el caso Negreira ha dicho que "en este momento hay 21 árbitros que fueron ascendidos por Negreira, y hay un grupo de estos árbitros que han denunciado al Real Madrid y luego son designados para arbitrar a nuestro equipo".