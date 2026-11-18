El futbolista Juan Mata dice adiós al fútbol profesional tras una carrera repleta de éxitos, entre los que se encuentran el Mundial y la Eurocopa 2012 con la selección. Ha anunciado este miércoles su retirada del fútbol profesional mediante un vídeo subido a sus cuentas oficiales en las redes sociales, en el que literalmente cuelga sus botas.

El centrocampista asturiano pone fin a una carrera de 20 temporadas en la élite en la que ha vestido algunas de las camisetas más importantes del fútbol europeo, como el Valencia, el Chelsea o el Manchester United, formando parte de una de las generaciones más exitosas de la historia de la selección española.

"A veces amar... es dejar ir. Gracias, fútbol", es el mensaje con el que Mata ha acompañado su despedida. Sin embargo, el propio jugador ha querido dejar claro que su vínculo con este deporte no termina con su retirada: "El fútbol no se va a ir de mi vida. Hay muchas maneras de seguir amando el fútbol, maneras de seguir utilizándolo como vehículo de desarrollo. Puedo dejar de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista".

Una carrera de 20 años repleta de títulos

Mata comenzó su trayectoria profesional en el Real Madrid Castilla. Posteriormente, dio el salto al Valencia, donde se consolidó como uno de los futbolistas más destacados de la Liga española y conquistó la Copa del Rey de 2008 junto a estrellas como David Villa o David Silva.

En 2011 fichó por el Chelsea, equipo con el que alcanzó algunos de los mayores éxitos de su carrera. Como jugador blue levantó una Champions League, una Europa League y una FA Cup. Tres años después, en 2014, fichó por el Manchester United, donde permaneció durante ocho temporadas y conquistó otra Europa League, una FA Cup, una Copa de la Liga inglesa y una Community Shield.

Su carrera también le llevó al Galatasaray turco, al Vissel Kobe japonés y a los australianos Western Sydney Wanderers y Melbourne Victory. Precisamente, en este último equipo disputó su última temporada como profesional, la 2025-2026, en la que firmó cinco goles y 13 asistencias y fue elegido mejor jugador de la liga australiana.

Campeón del mundo y de Europa con España

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria llegó con la selección española. Mata formó parte del equipo que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, el primero de la historia de España, y también de la generación que levantó la Eurocopa de 2012.

En aquella final frente a Italia, que terminó con un contundente 4-0 para el combinado español, el centrocampista anotó el cuarto y último tanto del encuentro. Además, conquistó los Europeos sub-19 y sub-21 con las categorías inferiores de la selección.

Con su retirada, solo Sergio Ramos y Javi Martínez, ambos sin equipo en la actualidad, continúan activos de los 23 futbolistas que formaron parte de la plantilla campeona del mundo en 2010.