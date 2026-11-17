En este parón de selecciones Vinicius ha vuelto a convertirse en uno de los principales protagonistas. El futbolista brasileño marcó dos golazos en la derrota de su selección ante Japón y ha dado explicaciones sobre el mal rendimiento que ha dado en estos primeros meses de temporada.

El jugador del Real Madrid ha reconocido que no se preparó bien tras el Mundial y ha asumido la responsabilidad de su nivel de juego en este primer tramo del curso con José Mourinho en el banquillo.

Estas explicaciones y esos dos golazos ante Japón llegan en un momento especialmente delicado para el futbolista que este fin de semana volverá a poder ser convocado por su entrenador para un partido de Liga después de cumplir una sanción de cuatro partidos.

Esa sanción ha abierto la puerta a Diomande, una de las sensaciones de la temporada en el equipo blanco. El costamarfileño parece haber aprovechado la oportunidad y haberle movido el sitio a Vinicius, que ahora tendrá que recuperar su hueco en el once titular. ¿Se lo dará Mourinho?