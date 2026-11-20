Este sábado vuelve el Real Madrid al Santiago Bernabéu justo un mes después del último partido en el templo madridista, que se saldó con goleada ante el RB Leipzig (4-1).

Han sido muchas las cosas buenas que han ocurrido en el Real Madrid desde entonces, entre ellas la gran victoria ante el Barça en el Camp Nou y un pleno en Liga y Champions que ha devuelto el optimismo a la afición madridista.

Uno de los grandes protagonistas de este gran tramo de temporada ha sido Yan Diomande, que con sus buenas actuaciones se ha ganado el cariño del madridismo y un puesto en el once titular aprovechando la sanción de Vinicius.

El brasileño, que no estaba mostrando su mejor nivel esta temporada, vuelve a LaLiga este sábado tras cuatro partidos de sanción tras su expulsión ante el Villarreal. No ha podido jugar en Liga, pero sí lo ha hecho en este tramo en los tres partidos de Champions (Roma, Leipzig y AEK) en los que fue titular y tampoco convenció con sus actuaciones.

En este parón de selecciones, el brasileño ha vuelto a ser protagonista con buenas actuaciones ante Japón y Singapur y la duda sobre si recuperará la titularidad este sábado ante el Celta ronda la cabeza de un José Mourinho que tendrá que decidir. ¿Dará confianza a la estrella o seguirá apostando por Diomande?