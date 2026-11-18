Wayne Rooney, excapitán de la selección de Inglaterra y máximo goleador del Manchester United ha confesado en el podcast Life at the Midpoint que pensó en suicidarse mientras estaba en la mejor etapa de su vida: "Estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo. Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie".

El exfutbolista también ha hablado sobre sus problemas con la bebida: "Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera". Asegura que ahora, mira atrás, y se da cuenta de que fue "un egoísta", pero en ese momento no veía otra solución: "Solo estaba cómodo en un campo de fútbol".

Durante la charla, Rooney ha contado que no buscó ayuda porque tenía que "enmascarar las debilidades" y que si lo hubiera hecho se habría sentido "menos hobre". Esta dura etapa vital coincidió con uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. Era 2009 y acababa de ganar la Premier League, ser nominado al Balón de Oro y el nacimiento de su hijo Kai.

Dejó el alcohol antes del pasado Mundial

"Debería ser el momento más feliz de mi vida, pero no lo fue", ha expresado. El fútbol fue su vida de escape. Sobre su relación con el alcohol, el futbolista ya había contado en otros medios que llegaba a los entrenamientos después de haberse pasado dos días bebiendo y que se echaba colirio para disimular. Además, en una charla en el podcast de Rio Ferdinand, aseguraba que si no hubiera sido por su mujer, "estaría muerto".

Ahora no bebe, una decisión que tomó antes del Mundial, y señala que es "un factor" que ha mejorado su salud. "Hace un año me miré al espejo y pensé que, si parecía tener 50 años, quizás necesitaba mejorar mi imagen", ha confesado.

Andrés Iniesta, Ricky Rubio o Simone Biles también han hablado abiertamente sobre la salud mental

Wayne Rooney o es el primer deportista que habla abiertamente sobre problemas de salud mental. Andrés Iniesta confesó que había pasado por una etapa de depresión antes de ganar el Mundial y tras la muerte de su amigo Dani Jarque "Hubo un día que estaba en casa de mis padres y le dije a mi madre 'o bajamos a ver al doctor o me voy a morir'. Había perdido todo lo que era yo".

Ricky Rubio también es otra figura mundialmente conocida, no solo por sus éxitos en el baloncesto, sino también por su lucha con la salud mental o el estrés crónico. La muerte de su madre supuso un antes y un después en su vida y en agosto de 2023 decidió parar su carrera profesional para priorizar su salud mental.

La mejor gimnasta de todos los tiempos, Simone Biles, es otro de los rostros que ha visibilizado sus problemas de salud mental. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se retiró de la mayoría de las finales y ha reconocido haber atravesado cuadros de depresión debido a los abusos cometidos por Larry Nassar, además de la presión mediática.