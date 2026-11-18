Madrugo para contarte que ha finalizado el periodo de inhabilitación de Luis Rubiales, el condenado expresidente de la RFEF, y ya es libre de volver a presentarse, por ejemplo, a las próximas elecciones federativas. Cumplido ya el castigo impuesto por FIFA y también el del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), a propuesta del Consejo Superior de Deportes, nada se lo impide.

En realidad, lo que más atención mediática despertó fue su juicio que acabó con la condena penal en la Audiencia por agresión sexual, por aquel beso no consentido a Jenni Hermoso y sigue investigado en el Caso Supercopa. El juzgado de Majadahonda examina el contrato que llevó el torneo a Arabia Saudí y otras operaciones de la Federación durante su mandato, entre ellas la adjudicación de las obras de reforma del estadio de La Cartuja.

Cualquier ciudadano que cumpla su castigo es libre de hacer lo que quiera y Rubiales ha dicho ya en alguna ocasión que entre sus planes no está el de volver al sillón presidencial de Las Rozas, pero un personaje tan osado, tan vanidoso y tan soberbio siempre intenta llegar más lejos de lo que todos imaginamos y algunos de sus nostálgicos en las federaciones territoriales han ido acomodando a quienes fueron despedidos tras su inhabilitación.

Que Rubiales quiera volver sería solo el sueño imposible de un necio, pero un sistema clientelar y corruptible, unido a la ambición desmedida de quien cree que al calor del 'Rubi' llegaría lejos, puede devolvernos a la época más oscura de nuestro fútbol.

Estamos aún celebrando la Eurocopa, el Mundial, el balón ha vuelto a ser el protagonista. Sin embargo, que Rubiales pueda encontrar apoyos suficientes para plantearse un regreso es la prueba evidente de que la Transición aún no ha terminado.