El Barça se ha impuesto al Villarreal tras lograr una remontada épica, en un partido que empezó muy mal para los culés, con dos goles del submarino amarillo en los primeros siete minutos de juego. Lamine Yamal falló un penalti y Fermín, Gerard Martín y un gol en propia de Pau Navarrio dieron la victoria a los azulgrana.

Cuando todavía alguno buscaba su asiento, el Barça ya perdía 0-2. El primer gol llegó en el minuto cuatro, tras un mal pase de Fermín que cazó Buchanan. El canadiense no se lo pensó dos veces y fusiló la portería de Joan García con un potente derechazo que se fue abriendo poco a poco hasta casi la escuadra.

En la siguiente jugada, cuando los de Hansi Flick todavía estaban asimilando el golpe, llegó el segundo. En esta ocasión, el submarino amarillo aprovechó muy bien los espacios a la espalda de la defensa culé. Un muy buen pase largo puso a correr a Oluwaseyi, que se coló en el área fácilmente y superó a Joan García con un zurdazo arriba muy potente.

Poco a poco el Barça se hizo con el dominio de juego y Lamine Yamal cayó en el área, en uno de sus intentos por superar a la defensa amarilla. Hernández Hernández tuvo que revisar la jugada en el VAR antes de pitar penalti. El '10' del Barça tuvo la oportunidad de recortar distancias en el marcador, pero estrelló el balón en el palo. El Villarreal respiraba.

Los culés poco a poco iban acaparando la presencia en el campo y merodeando con peligro el área contraria, aunque sin frutos, y se marcharon al descanso con el 0-2 inicial.

Si bien, a la vuelta de vestuarios, todo cambió y los azulgrana solo necesitaron nueve minutos para darle la vuelta a la situación. El Barça entró al campo en modo apisonadora y Gerard Martín encontró la llave del cerrojo. Un magnífico pase de Pedri permitió el remate cruzado de Gerard Martín. Gulacsi no pudo hacer nada y el Camp Nou despertó.

El Barça replicó al Villarreal en la primera parte y marcó el segundo en la siguiente jugada. Una buena contra de Lamine, que acabó con un pase atrás para Fermín, que remató con el interior, inalcanzable para el guardameta del Villarreal.

Íñigo Pérez, consciente de que las cosas no funcionaban, hizo un doble cambio para intentar contener al Barça, que quería culminar la remontada. Lo consiguió gracias a un gol en propia puerta de Pau Navarro que, en lugar de despejar el centro de Eric García, mandó el balón al fondo de la red.

El marcador no se movió más, lo que provocó que el Barça acabara pidiendo la hora, porque no conseguía cerrar el partido, a pesar de las ocasiones. El Villarreal acabó con 10 tras la expulsión de Pau Navarro, como colofón de su mal partido, por una entrada a destiempo sobre Raphinha.