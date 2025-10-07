Qué le pasó a Mario Biondo, el extraño caso que vuelve a abrirse una década después

Hace algo más de una década, el 30 de mayo de 2013, el cuerpo del cámara italiano Mario Biondo fue hallado sin vida en el domicilio que compartía con la presentadora Raquel Sánchez Silva en Madrid. Once años después no hya ninguna versión clara de la muerte y se sigue debatiendo.

La versión oficial: suicidio

Desde el primer momento, las autoridades españolas determinaron que la muerte de Biondo fue un suicidio por ahorcamiento, señalando que el operador de cámara habría actuado voluntariamente. De hecho, la autopsia inicial concluyó que la causa del fallecimiento era "ahorcamiento por asfixia mecánica".

En aquel momento, el caso fue archivado en España por falta de indicios que apuntaran a otra hipótesis. Aunque ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado que la muerte de Mario Biondo reconoce indicios de una muerte no suicida, aunque mantiene el archivo por "cosa juzgada"

La lucha familiar y los nuevos peritajes

Los progenitores de Mario, Santina D’Alessandro y Pippo Biondo, desde el principio expresaron su rechazo a la hipótesis del suicidio, asegurando que la posición del cuerpo y ciertos indicios forenses eran incompatibles con un acto voluntario. Con el paso de los años se ordenaron nuevas exhumaciones y autopsias en Italia, donde los peritos contratados por la familia sostuvieron que existían elementos que apuntaban más bien a un homicidio. En 2022, un juez de Palermo cerró formalmente la causa en suelo italiano con la conclusión de que el fallecimiento de Biondo fue un asesinato simulado como suicidio, aunque el caso se cerró por motivos legales.

El reestreno mediático

En agosto de 2023 se estrenó la docuserie Las últimas horas de Mario Biondo en Netflix, que intenta reconstruir los últimos instantes de su vida y reabrir el debate sobre lo realmente ocurrido. Aunque la serie explica las investigaciones y ofrece testimonios, no incluye la participación directa de Raquel Sánchez Silva. En cambio, interviene su antiguo representante, Guillermo Gómez, quien también figura como coproductor del proyecto.

Este hecho generó el rechazo de la familia Biondo, que denunció que si hubiesen sabido del vínculo del documental con el representante, no habrían cedido sus declaraciones. Además, en el documental se relatan afirmaciones un tanto raras. Por ejemplo, se menciona que Biondo o la propia Raquel podrían haber practicado juegos de asfixia erótica, algo que algunos testigos cercanos han negado rotundamente.

A pesar de los años transcurridos, aún hay líneas de investigación sin cerrar. No se ha identificado con certeza a un autor del supuesto homicidio en Italia. En España, el caso fue archivado hace años y aunque la Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado que la muerte reconoce indicios de una muerte no suicida, mantiene el archivo por "cosa juzgada".