Rifirrafe entre Soto Ivars e Ione Belarra: "Os recordarán como un forúnculo molesto"

El escritor y la líder de Podemos se enzarzan en redes a raíz de la publicación de una columna sobre el presunto caso de abuso sexual por el que se ha acusado recientemente a Adolfo Suárez.

Roberto Gómez Ramos

Madrid |

El escritor Juan Soto Ivars y la líder Podemos, Ione Belarra, han protagonizado en las últimas horas un encontronazo en redes sociales después de que éste asegurara que lo que defiende con sus polémicas posiciones sobre la violencia de género sean en defensa de la presunción de inocencia.

"Es normal que no identifiques ese principio civilizatorio básico. Por estas cosas os recordarán en el futuro como un forúnculo molesto y a Suárez como un hombre que contribuyó a construir un país mejor", ha contestado Soto Ivars a Belarra después de que esta criticara sus posiciones tras la denuncia por presunto abuso sexual a Adolfo Suárez conocida la pasada semana.

El escritor compartió una propia columna suya en El Confidencial con una reflexión sobre el caso y las peticiones por parte de la líder de Podemos de retirarle todos los reconocimientos al ex presidente del Gobierno tras conocerse este presunto caso de abuso sexual.

"Que un muerto no pueda defender su honor ante una acusación sexual es lógico si pensamos que un vivo tampoco puede hacerlo. Ahora lo normal es que el aeropuerto se llame Madrid Barajas Ione Belarra, líder que tanto bien ha hecho a nuestra sociedad", decía Soto Ivars en sus redes sociales.

Belarra, aludida por el mensaje del escritor, tardó solo unas horas en responder citándole directamente y asegurando que "lo que te hace rabiar es que se está terminando la impunidad de los agresores, a los que con tanto entusiasmo defiendes, tú sabrás porqué".

La líder de Podemos terminaba afirmando que "nosotras con las mujeres y con las víctimas valientes que se atreven a romper el silencio".

Las posiciones de Soto Ivars sobre la violencia de género y las denuncias falsas han provocado todo tipo de comentarios y reacciones en las últimas semanas, especialmente a raíz de la publicación de su libro Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género.

El escritor no afirma que la violencia de género no exista como fenómeno social grave, pero sí pone el foco en las cifras oficiales sobre las denuncias falsas y asegura que no reflejan la realidad.

Además, sostiene que estas denuncias falsas arruinan la vida de muchos hombres acusados y que afectan también a su entorno y denuncia que existe un trato diferente penalmente a hombres y mujeres por conductas similares.

Estas posiciones han provocado reacciones de colectivos, activistas y actores políticos muy mediáticos en las últimas semanas, que han acusado al escritor de restar importancia a la violencia machista o de beneficiarse mediáticamente del tema.

