Todo lo que se sabe del caso Mario Biondo: la lucha de su familia, tres autopsias y las teorías de su muerte

Doce años después de la muerte de Mario Biondo, la Audiencia de Madrid ha dado un giro que puede volcar la investigación. La última resolución admite indicios de que el trágico suceso pudo no ser un homicidio y apunta a la posibilidad de que se tratara de un homicidio.

La historia de Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva comenzó en el entorno de la televisión. Él, cámara italiano; ella, una de las presentadoras más reconocidas de España. Se casaron en junio de 2012, pero el 23 de mayo de 2013, solo once meses después, todo cambió: el cuerpo sin vida de Mario fue hallado ahorcado en el salón del domicilio conyugal, en la calle de la Magdalena, en Madrid.

La primera investigación: un caso cerrado como suicidio

Tras el hallazgo del cadáver, la Policía Nacional y el juzgado de instrucción concluyeron que no existían indicios de criminalidad. La autopsia inicial determinó que Biondo se había quitado la vida, y el caso se archivó como suicidio.

Sin embargo, desde el primer momento, la familia del cámara, especialmente su madre, Santina D’Alessandrok se negó a aceptar esa versión. “A mi hijo lo asesinaron”, asegura al comienzo de la docuserie de Netflix Las últimas horas de Mario.

La docuserie de Netflix: el dolor, las teorías y las sospechas

Estrenada en 2023, la serie documental de Netflix reconstruye los últimos días de Mario y repasa la batalla judicial y mediática que su familia emprendió desde entonces. A través de tres episodios, el relato combina testimonios de expertos forenses, abogados, psiquiatras y periodistas, pero también muestra la profunda fractura entre los Biondo y Raquel Sánchez Silva.

La presentadora no participa en la serie, aunque su versión es defendida por su antiguo agente, Guillermo Gómez, quien niega cualquier implicación y alude al desgaste emocional que supuso para ella el acoso mediático y las teorías conspirativas.

Las tres teorías sobre su muerte

Desde 2013, se han barajado tres explicaciones principales sobre la muerte del cámara italiano:

Asesinato. La familia sostiene que Mario fue asesinado después de descubrir supuestamente material comprometedor en Internet que podía afectar a la imagen de Raquel Sánchez Silva.

Juego sexual. El entorno de la presentadora, según su exrepresentante, apuntó que tras una noche de excesos, en la que habría habido cocaína y una visita a un club, Mario habría practicado un juego de “autoasfixia erótica” que terminó fatalmente.

Suicidio. La que era la tesis oficial de la justicia española, ratificada por los informes forenses y el archivo de la causa, mantiene que el cámara se quitó la vida voluntariamente.

La reapertura del caso en Italia y el “circo mediático”

El cierre del caso en España no detuvo a los Biondo. La familia logró reabrir la investigación en Italia, donde el cuerpo de Mario fue exhumado para una segunda autopsia. El proceso, seguido con enorme atención por los medios italianos, derivó en un auténtico juicio mediático.

A pesar del ruido, la segunda autopsia también concluyó que se trató de un suicidio. Más adelante, una tercera revisión forense confirmó esa misma causa de muerte. Aun así, la familia mantuvo viva su cruzada, denunciando una supuesta “mano negra” y señalando deficiencias en la investigación española.

En agosto de 2024, los tribunales italianos cerraron el caso por tercera vez, ratificando la conclusión del suicidio. El juez, sin embargo, reconoció la existencia de “dudas razonables” sobre algunos elementos del suceso, lo que reavivó la indignación de la familia.

La docuserie refleja cómo el rostro de Raquel Sánchez Silva se convirtió durante años en el epicentro de una persecución mediática, mientras las redes sociales amplificaban las teorías conspirativas que rodeaban la muerte del cámara.

Nuevo giro: la Audiencia de Madrid cuestiona la versión del suicidio

El último capítulo judicial ha llegado con un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que, aunque desestima reabrir el caso por estar “cosa juzgada”, reconoce que “podría no haberse tratado de un suicidio”.

Las tres magistradas que firman la resolución admiten que se presentan nuevas pruebas periciales y documentación judicial italiana que apuntan a posibles indicios de homicidio. No obstante, destacan que ya no es posible realizar diligencias como registros o intervenciones telefónicas, por el tiempo transcurrido desde 2013.

Para la abogada de la familia, Leire López, este auto supone un respaldo moral a sus sospechas: “Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación”.

La letrada ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional y, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de presentar una reclamación patrimonial contra la Justicia española por supuesta mala praxis en la investigación inicial.