Giro en el caso de Mario Biondo: la Justicia determina que su muerte pudo no ser un suicidio

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que reconoce por primera vez la existencia de indicios de que la muerte de Mario Biondo "no fue suicida", alineándose con la resolución del Tribunal de Palermo de 2022 que apuntó a un homicidio encubierto, aunque desestima reabrir la causa en España por concurrir la excepción de "cosa juzgada".

El tribunal señala que en la inmediatez del hallazgo "habrían debido desarrollarse actividades investigativas" que no se practicaron, como interceptaciones y registros, lo que hoy impide recuperar pruebas por el tiempo transcurrido.

La decisión judicial

El auto, firmado por tres magistradas, subraya que "se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una resolución judicial de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida". Pese a ese reconocimiento, la Sala desestima el recurso de apelación sostenido por la familia por "cosa juzgada", cerrando la vía para practicar diligencias en esta fase del procedimiento penal ordinario.

El texto incide en las carencias de la investigación inicial en Madrid: "en el momento del hallazgo del cadáver… habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas" y que, por la lejanía temporal, tampoco ya podían ejecutar las autoridades italianas.

La reacción de la familia

La representación legal de los padres de Biondo, Vosseler Abogados, anunció recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, de ser desestimado, demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar reabrir diligencias en España. La letrada Leire López consideró que "este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación" y avanzó una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración de Justicia por "mala praxis" en la investigación, la autopsia y el sobreseimiento libre que impidió nuevas pruebas.

La madre del cámara, Santina D’Alessandro, reiteró que elevarán el caso a instancias europeas, en una nueva fase de la batalla judicial que la familia sostiene desde 2013.

Qué aporta el auto

La Sala incorpora y valora nueva documentación pericial y la resolución del juez Nicola Aiello (Palermo, 2022), que cuestionó la tesis del suicidio, apreció un hematoma craneal "incompatible con una dinámica suicida" y concluyó que Biondo fue asesinado por terceros, colocado después para simular un ahorcamiento, y que el paso del tiempo imposibilitó identificar a los autores.

En su fundamentación, la Audiencia madrileña hace expreso el déficit de diligencias inmediatas en España, un extremo que, según la defensa, explica la imposibilidad actual de practicar pruebas clave, y que sustenta la vía de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración.

Contexto del caso

Mario Biondo, cámara italiano vinculado a formatos televisivos y marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, fue hallado muerto el 30 de mayo de 2013 en su domicilio de Madrid, en un inicio bajo la hipótesis de suicidio, que pronto fue rebatida por informes periciales y por la familia.

La justicia italiana cerró en 2022 su investigación por limitaciones procesales, pero dejó escrito que los indicios sostenían la tesis de homicidio, enfatizando lesiones incompatibles y fallos en la fase inicial de la pesquisa. La resolución de hoy de la Audiencia de Madrid no reabre la causa, pero reconoce indicios no suicidas, reavivando el debate y desplazando la estrategia a la vía constitucional y, eventualmente, a Estrasburgo.

Próximos pasos

La defensa de la familia fijará su ofensiva en el amparo constitucional, con petición de tutela de derechos fundamentales y eventual recurso ante el TEDH para propiciar nuevas diligencias en España a la luz de los indicios y de la doctrina del auto de Palermo. Paralelamente, activará la reclamación patrimonial por los defectos de la investigación inicial y del archivo, línea que consideran "evidente y reconocida" por la propia fundamentación de la Audiencia Provincial.

La defensa ha convocado comunicaciones públicas esta semana para detallar la estrategia y los extremos periciales incorporados en la denuncia que la Audiencia ha tenido por acreditados indiciariamente.