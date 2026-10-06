Montero señala contra quién va la huelga general por la vivienda: "Se convoca contra la oposición"

La huelga general de 24 horas anunciada por CCOO y UGT para este otoño por la crisis de la vivienda y los salarios ha generado una situación poco habitual: los sindicatos preparan un paro general mientras desde el PSOE sostienen que su destinatario no es el Gobierno, sino la oposición.

Así lo ha defendido María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y directora de Estrategia de la campaña de Pedro Sánchez para las elecciones del 29N, durante una rueda de prensa celebrada este martes en la sede del PSOE de Andalucía en Sevilla.

"Asistimos a una situación inédita. Habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos, en este caso se convoca contra la oposición", ha asegurado Montero.

Montero vincula la huelga con la caída de los decretos de vivienda

La dirigente socialista ha relacionado directamente la decisión de CCOO y UGT con el rechazo de los dos reales decretos leyes de vivienda en el Congreso.

Para Montero, la convocatoria surge "a raíz de que la oposición ha derribado el decreto de vivienda", por lo que considera que "los sindicatos se ven interpelados a dar una respuesta de rechazo".

La afirmación resulta especialmente significativa por producirse después de que la patronal haya cuestionado el posible carácter político de la convocatoria y en plena carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

CCOO y UGT anunciaron el paro después de la caída de los decretos. Ambas organizaciones han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño, aunque la decisión todavía debe ser ratificada por sus máximos órganos de dirección y no se ha fijado una fecha.