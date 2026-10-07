Más de la mitad de los españoles contrataría antes a un joven que a una persona mayor con la misma experiencia

El paso del tiempo es inevitable para todos, aunque el prisma desde el que se mira al envejecimiento es distinto según el ámbito. El II Barómetro de Edadismo de 'Hablando en Plata', la iniciativa de Antena 3 y LaSexta, se ha centrado en diferentes aspectos que afectan a aquellas personas que se sienten discriminadas por la edad. Ha sido presentado este miércoles en un acto clausurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid.

Por un lado, el 53,6% de los encuestados no ha oído hablar nunca del término "edadismo" o no sabe qué significa. Es decir, más de la mitad de las personas encuestadas, de entre 18 y 55 años, no conocían el edadismo y sus consecuencias.

El estudio, elaborado por Red2Red a partir de 2.213, revela que el 85,5% percibe edadismo en el ámbito laboral, que se sitúa como el área donde más se identifica este tipo de discriminación.

Contratar a jóvenes o a más mayores con más experiencia

La investigación muestra que el edadismo está presente en la sociedad, pero de una manera moderada, apenas un 2,2 sobre 4. Se presenta "como un fenómeno extendido y socialmente naturalizado, no como una forma de discriminación extrema".

En el ámbito del empleo, la situación es diferente. Según los resultados de la encuesta, más de la mitad de la ciudadanía, concretamente un 55,6%, reconoce abiertamente que, en un proceso de selección con dos candidaturas de idéntica experiencia, optaría por contratar antes a la persona joven que a la de mayor edad. Al mismo tiempo, es el foco que concentra una mayor demanda de actuación: el 48,5% considera urgente intervenir en el empleo para combatir el edadismo hacia las personas mayores.

Esto supone que el futuro laboral sea una de las principales preocupaciones relacionadas con el envejecimiento, concretamente un 74%, solo por detrás de la salud, con un 87%. Detrás se sitúa la soledad, con un 70%. "El envejecimiento genera preocupación en la mayoría de la población. Solo una minoría declara no tener inquietudes asociadas al paso del tiempo", subraya el informe.

Además, entre los ámbitos donde más se percibe esta discriminación, destaca, aparte del empleo, la publicidad y la moda (79,3%), los entornos digitales (79%) y, como era de esperar, las redes sociales (77,3%).

Finalmente, el estudio aborda la necesidad de impulsar acciones de sensibilización que permitan identificar y cuestionar las creencias y conductas discriminatorias basadas en la edad. El 79,5% cree importante fomentar la participación de personas mayores en la sociedad y el 76,7% apuesta por generar más espacios intergeneracionales como vías para combatir el edadismo.