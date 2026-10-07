Una enfermera muerta, su amante médico en libertad y una posible intoxicación por propofol: qué se sabe del caso

La muerte de una enfermera de 56 años en un hotel de Marbella todavía mantiene abiertas varias incógnitas. La mujer apareció sin vida después de pasar la noche junto a un compañero médico del Hospital Costa del Sol, quien fue detenido inicialmente y posteriormente quedó en libertad. Según la declaración del hombre de 66 años, ambos mantenían una relación sentimental y acudían a ese establecimiento aproximadamente una vez por semana desde hacía un año.

Los investigadores centran su atención en los medicamentos que ambos se administraron aquella noche y ponen el foco especialmente en el propofol, un potente anestésico que, por ejemplo, fue el causante de la muerte de Michael Jackson tras mezclarlo con benzodiazepinas.

Según explicó Roberto Marbán, periodista de El Debate, en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, el médico habría sustraído esta sustancia del hospital donde ambos trabajaban. El propio facultativo declaró que utilizaban estas sustancias "para facilitar el sueño" después de sus encuentros.

El propofol, una sustancia habitual

De acuerdo con el relato aportado en el programa, el médico reconoció ante los investigadores que el consumo de propofol era una práctica habitual entre ambos. El jueves 1 de octubre, fecha en la que se produjo el fallecimiento, la pareja habría llegado al hotel, calentado comida en el microondas de la habitación y, posteriormente, se habría administrado el fármaco.

Según la declaración del médico, él inyectó el propofol a la enfermera en la yugular y después se lo administró él mismo en el antebrazo. Ambos se quedaron dormidos y, aproximadamente dos horas después, cuando el hombre despertó, encontró a la mujer ya fallecida en la cama.

Fue el propio médico quien avisó a los servicios sanitarios y a la Policía al darse cuenta de que su compañera no reaccionaba. Posteriormente, explicó a los agentes el motivo por el que ambos se encontraban en la habitación y habló de la relación sentimental que mantenían.

La autopsia mantiene abiertas todas las incógnitas

La investigación todavía no ha determinado de forma definitiva qué provocó la muerte de la enfermera. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y, según la información ofrecida en Y ahora Sonsoles, los resultados definitivos de la autopsia todavía no se han hecho públicos.

Sí existe un informe preliminar que apunta a que no se habrían producido relaciones sexuales entre la mujer y el médico aquel día. También se habría detectado la presencia de sustancias como propofol y algún derivado de la morfina. Estos datos han llevado a los investigadores a mantener abiertas distintas hipótesis sobre la relación entre ambos y sobre el motivo por el que utilizaban estos medicamentos.

Una de las posibilidades que se estaría estudiando es que el consumo de estas sustancias no estuviera relacionado con una práctica sexual, sino con una posible adicción a determinados fármacos. No obstante, esta hipótesis se encuentra todavía dentro de una investigación abierta y no existe una conclusión definitiva sobre el motivo por el que ambos se administraban los medicamentos.

La gran incógnita: por qué murió ella y él sobrevivió

Otro de los interrogantes que plantea el caso es por qué solo murió la enfermera si ambos se habrían administrado la misma sustancia. Durante el programa se ha apuntado a la posibilidad de que la dosis recibida por la mujer habría sido especialmente elevada, mientras que todavía se investiga si el médico llegó a administrarse realmente el fármaco y, en ese caso, en qué cantidad.

La diferencia entre las cantidades administradas, la forma en la que se suministró la sustancia y la posible combinación con otros medicamentos serán algunos de los elementos clave que servirán para esclarecer lo ocurrido aquella noche.

Mientras se resuelve el caso, el marido de la fallecida ha pedido el ingreso en prisión del médico, a pesar de haber sido puesto en libertad.

Por ahora, el caso continúa rodeado de incógnitas. La relación entre la enfermera y el médico, el origen de los medicamentos, la cantidad de propofol administrada y las circunstancias exactas de la muerte tendrán que ser esclarecidas antes de determinar qué ocurrió aquella noche en el hotel de Marbella.