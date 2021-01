Coronavirus hoy en España: Restricciones en Andalucía, Galicia, País Vasco, medidas aprobadas en Madrid y Cataluña y últimas noticias de la Covid-19

Simón: "La cuestión no es el cierre en sí de la hostelería"

"El problema es que la gente va a un bar para departir con sus amigos, no para estar solos. La gente no va a un bar para estar en una esquina. No es abrir o no abrir un bar, es la situación de riesgo. La correlación que hemos podido observar en algunas autonomías es que el descenso de la incidencia está relacionado con el cierre de la hostelería", explica el director del CCAES.