Galicia amplía las restricciones aprobadas y decreta el confinamiento de nuevos municipios

Esta medianoche, han entrado en vigor las nuevas medidas decretadas por la Xunta de Galicia para intentar controlar la pandemia de Covid-19. A estas restricciones, que afectan al 72% de la población, se han sumado otras medidas excepcionales dirigidas a los municipios donde los casos superan la incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Un total de 115 municipios con máximas restricciones

Este jueves han entrado en vigor las modificaciones en las medidas restrictivas para intentar detener la escalada de la covid-19 en aquellos municipios con índices superiores a los 250 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

En concreto, se han incorporado a este nivel máximo de alerta 55 ayuntamientos, entre ellos las ciudades de Vigo y Pontevedra, con lo que ya son 115 los municipios gallegos sometidos a las restricciones máximas. Las principales restricciones en ellos son:

Hostelería

Sólo podrá servir en terraza, con un aforo del 50%, hasta las 18:00 horas y con servicio a domicilio o recogida hasta medianoche.

Aforos

Reducción de aforo y suspensión de ciertas actividades consideradas no esenciales.

Cierre perimetral

De forma individualizada: nadie podrá entrar y salir sin causa justificada.

Cierre de vestuarios en gimnasios

Suspensión en competiciones deportivas

A nivel autonómico y los entrenamientos tendrán las mismas limitaciones que para los deportistas no federados, es decir, máximo de cuatro personas convivientes o no y respetando tanto los cierres perimetrales vigentes como el toque de queda nocturno.

Actividad física y deportiva no federada

Podrá realizarse al aire libre de forma individual y colectiva hasta un máximo de cuatro personas convivientes o no, excluido el monitor.

Toque de queda

Se mantiene a partir de las 22:00 horas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "irresponsable" al Gobierno central por el "error" de no dejar a las comunidades autónomas ampliarlo, una decisión por la que "ya se están pagando las consecuencias".

Medidas excepcionales en tres municipios

Un caso especial lo suponen los ayuntamientos de Xinzo, Viveiro y Arteixo, que, por la evolución "explosiva" que ha tenido la Covid-19 en las últimas semanas, sufren medidas excepcionales desde esta medianoche:

Cierre total de la hostelería al público: se podrá mantener el servicio a domicilio y de recogida.

se podrá mantener el servicio a domicilio y de recogida. Suspensión de actividades no esenciales: gimnasios, cines, auditorios, teatros o bibliotecas.

Medidas en Lugo

El caso de Lugo es excepcional entre estos municipios porque, debido a su evolución epidemiológica, es la única ciudad que aún permanece en nivel medio-alto. Ello implica las siguientes medidas:

Hostelería: podrá atender en el interior al 30% y al 50% en terraza.

podrá atender en el interior al 30% y al 50% en terraza. Limitación de movilidad: se aplica por un criterio de prudencia, dado su volumen de población. Esta limitación no rige en el resto de municipios en nivel medio-alto.

Localidades perimetradas

Con ello, según las nuevas restricciones, en la provincia de A Coruña quedan con movilidad cerrada de forma individual los ayuntamientos de A Baña, Abengondo, A Coruña, A Laracha, Ames, A Pobra do Caramiñal, Arteixo, Arzúa, Betanzos, Boiro, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Camariñas, Cambre, Carballo, Cariño, Cedeira, Cee, Cerceda, Cerdido, Coristanco, Culleredo, Dodro, Dumbría, Fene, Laxe, Mañón, Melide, Moeche, Mugardos, Muxía, Narón, Neda, Negreira, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Ortigueira, Outes, Oza-Cesuras, Padrón, Pontedeume, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Sada, San Sadurniño, Santiago de Compostela, Sobrado, Teo, Trazo, Touro, Val do Dubra, Valdoviño, Vilasantar y Vimianzo.

Por su parte, en la provincia de Pontevedra quedan perimetrados A Cañiza, A Estrada, A Guarda, A Illa de Arousa, A Lama, Arbo, As Neves, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Catoira, Crecente, Cuntis, Forcarei, Gondomar, Meis, Moaña, Mondariz, Moraña, Mos, Nigrán, Oia, O Porriño, O Rosal, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Pontevedra, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Silleda, Tomiño, Tui, Valga, Vigo, Vilagarcía y Vilanova de Arousa.

En el caso de la provincia de Ourense, el cierre afecta a Allariz, Barbadás, Monterrei, O Carballiño, Ourense, Verín, Xinzo, Celanova, Porqueira, Ribadavia, Trasmiras y Vilar de Santos; mientras que en la de Lugo está vigente en Burela, Cervo, O Vicedo, Vilalba, Viveiro y Xove, además de Lugo ciudad.

Situación epidemiológica en Galicia

La tercera ola de la pandemia en Galicia sigue cogiendo fuerza y contabiliza 1.727 casos detectados en una sola jornada, nuevo récord absoluto, como también lo es el incremento de casos acumulados, con 16.030 casos activos, 1.055 más que en el anterior recuento.

Según datos del Servicio Gallego de Salud recopilados hasta las 18.00 horas de este miércoles, son 879 las personas hospitalizadas -el tope lo alcanzó a comienzos de abril con 1.107-, de las cuales 744 están en planta, 48 más que ayer, y 135 en unidades de críticos, tres más y un poco más cerca del pico de 177, también de principios de abril.

La tasa de positividad sigue creciendo y ahora está en el 12,1%, eso a pesar de que en la última jornada se realizaron 12.679 pruebas PCR, 849 más que el martes, que detectaron 1.354 positivos.