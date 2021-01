País Vasco decretará nuevas restricciones este viernes para frenar los contagios de coronavirus

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha convocado este viernes al consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) para adoptar nuevas medidas con el objetivo de frenar el avance del coronavirus, que en las últimas horas ha dejado más de mil nuevos contagios.

Bilbao, confinada a partir de medianoche

Una nueva medida que sí entrará en vigor a partir de esta medianoche, será el confinamiento perimetral que afectará a Bilbao, que también tendrá la hostelería cerrada por la alta incidencia de la Covid-19. En la misma situación se encuentran otros 50 municipios del País Vasco.

¿Cuáles podrían ser las nuevas medidas?

El LABI tenía que reunirse el próximo miércoles 27 de enero, pero debido a la alta incidencia del virus en la comunidad, se ha decidido adelantar su encuentro a este viernes 21 de enero.

Entre las medidas que tendrá que estudiar el comité técnico, están las siguientes planteadas por el Gobierno Vasco:

Cierre de establecimientos no esenciales a las 19:00 horas.

a las 19:00 horas. Limitación de reuniones sociales a cuatro personas en espacios públicos y privados, salvo convivientes.

a cuatro personas en espacios públicos y privados, salvo convivientes. Cierre perimetral de todos los municipios.

de todos los municipios. Cese de todo tipo de actividades sociales , culturales o deportivas.

, culturales o deportivas. Toque de queda: se mantendría desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas, ante la imposibilidad de adelantarlo a las 20:00, debido a la falta de competencias para ello.

¿Qué restricciones se aplican ya en el País Vasco?

Cierre de provincias y municipios en "zona roja"

Euskadi volvió a decretar el cierre perimetral de todas sus provincias y municipios que están en las denominadas "zonas rojas", es decir, zonas con una tasa de incidencia acumulada en 14 días superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Hasta ese momento, estaba vigente el cierre perimetral de la comunidad, aunque los vascos se podían mover libremente entre municipios y provincias. Los expertos decidieron también el confinamiento perimetral de este tipo de municipios, lo que quiere decir que en los pueblos, los vecinos no pueden desplazarse a la localidad colindante.

Hostelería y deporte

Además de continuar en vigor el confinamiento perimetral de la comunidad, se mantiene también el toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 06:00.

Asimismo, se limitaron las reuniones sociales a un máximo de seis personas y se mantuvo el cierre de la hostelería a las 20:00 horas. Los aforos en los establecimientos comerciales de más de 150 metros cuadrados se redujeron al 40% y al 60% en locales con una superficie mayor.

No obstante, se recuperó el deporte escolar en entrenamiento en aquellos municipios que no estén en zona roja, donde estaba prohibido hasta ahora. Sin embargo, en grupos de seis no variables y sin que se permita el uso de vestuarios.

¿Hasta cuándo están en vigor las restricciones?

Las restricciones fueron comunicadas tras la reunión del consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidido por el lehendakari, Íñigo Urkullu, que se reunió tras finalizar el periodo navideño.

En principio, tenían una vigencia de 20 días, hasta el próximo 1 de febrero, pero el Gobierno Vasco ya anunció que podrían revisarse en caso de que fuera necesario.

Situación epidemiológica en la región

Euskadi ha registrado este pasado miércoles 1.115 nuevos contagios de coronavirus, 69 más que en la jornada anterior, y se ha incrementado en más de medio punto la tasa de posividad, hasta el 8,2%, con menos pruebas diagnósticas efectuadas. La tasa de incidencia también sigue subiendo, con 480,02 casos en 14 días por 100.000 habitantes, y Bizkaia entra en zona roja con una incidencia de 515,38 casos, según los datos hechos públicos este miércoles por el Departamento de Salud.

Los datos recogidos en el boletín epidemiológico del Gobierno Vasco indican que este pasado miércoles se realizaron 13.664 pruebas diagnósticas (8.914 pruebas PCR y 4.750 test de antígenos), por debajo de las 13.774 del martes, y de las que 1.115 fueron positivas, frente a los 1.046 nuevos contagios detectados la jornada anterior.

La mayor parte de los nuevos positivos se han registrado en Bizkaia, con 622 nuevos contagios, lo que supone seis más que el martes, mientras que en Gipuzkoa se han detectado 299 nuevos positivos (uno más que el día anterior) y Álava suma 176 nuevos casos, 66 más que el martes. Además, se han registrado 18 casos en personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, cuatro menos que en la jornada anterior.