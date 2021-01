Estas son las restricciones y medidas aprobadas contra el coronavirus en cada comunidad autónoma

La "alarmante" situación epidemiológica en nuestro país, así definida por el ministro de Sanidad, ha propiciado que muchas comunidades autónomas incrementen sus medidas contra el coronavirus para tratar de frenar el avance de contagios y cifras de fallecidos.

Ya hay más de dos millones de contagios en España, que también ha registrado un aumento de la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes: ahora es de 492,88.

Así, las cifras han llevado a la adopción de más medidas por parte de varios territorios en nuestro país. Estas son las comunidades que han endurecido sus restricciones y todas las medidas aprobadas:

Andalucía

Movilidad

Hay cierre perimetral de la comunidad, pero se permite la movilidad, de momento, entre las ocho provincias.

Comercio y hostelería

El comercio podrá estar abierto hasta las 20:00 horas. La hostelería cerrará a las seis de la tarde y las cafeterías podrán abrir hasta las ocho de la tarde sin servir alcohol.

Toque de queda

El toque de queda se adelanta a las 22:00 y permanece vigente hasta las 06:00.

Limite de reuniones

Se mantiene en seis personas el límite de reuniones.

Curso escolar

Se mantendrá el curso escolar con normalidad pero las clases en la universidad serán online.

Medidas en el Campo de Gibraltar

Continúa el confinamiento perimetral de los ocho municipios del Campo de Gibraltar y para Añora (Córdoba), y en este municipio cordobés y en La Línea de la Concepción (Cádiz) se restringirá además toda actividad comercial, de hostelería y de ocio.

Castilla-La Mancha

Confinamiento perimetral

Se mantiene el cierre perimetral en toda la región, así como el confinamiento de todos los municipios de Ciudad Real debido a la alta incidencia del virus registrada en dichas zonas. No se puede salir ni entrar de cada territorio, salvo causas justificadas o de fuerza mayor.

Toque de queda y reuniones

Existe el toque de queda desde las 0:00 hasta las 06:00 horas, además de la limitación de grupos sociales en seis personas como máximo, excepto las personas convivientes.

Castilla y León

Cierre de locales en Ávila, Segovia y Palencia

En las provincias de Ávila, Segovia y Palencia, que no se puedan abrir locales de hostelería y restauración, excepto para servicio a domicilio o en terrazas, así como el cierre de grandes superficies comerciales, instalaciones deportivas y salas de apuestas y bingos.

Confinamiento perimetral

Fernández Mañueco, el presidente de la región, también indicó que en la actualidad todas las provincias se encuentran en nivel 4 de alarma, pero son las de Ávila, Segovia y Palencia las que más preocupan, por lo que se han adoptado estas medidas adicionales. Además, para toda la comunidad se mantiene en cierre perimetral de forma indefinida y durante todo el estado de alarma

Toque de queda y reuniones sociales

El toque de queda quedó fijado entre las 22 horas y las 6 de la mañana, y las reuniones sociales podrán ser de hasta seis personas como máximo.

Murcia

Prohibido reunirse con personas no convivientes

"Le estamos diciendo a los murcianos que no pueden estar con sus familiares ni amistades si no son de su unidad de convivencia", ha reclamado López Miras en la rueda de prensa en la que ha anunciado todas las nuevas restricciones. El presidente de la Región ha lanzado dardos durante toda la comparecencia contra el Ejecutivo central, ya que considera, no está teniendo una respuesta unificada para combatir la pandemia.

Asegura que esta medida afecta a las actividades no regladas y sin mascarillas, por lo tanto, no quedan prohibidas, por ejemplo, las actividades de culto ni las deportivas que estén federadas.

Suspensión de actos con más de 200 personas en el interior

Es la principal medida que ha tomado el Comité de Seguimiento Covid-19: suspender todos los actos multitudinarios que aglutinen a más de 200 personas en el interior, a más de 500 sentadas en el exterior o a más de 100 de pie en el exterior.

La medida se ha adoptado en vista de la "gravedad de la situación y el nivel de alerta extrema regional", que pasa a la Fase 2 del Riesgo Asistencial "al tener una ocupación muy alta de los dispositivos asistenciales por personas afectadas por Covid-19, lo que genera dificultades para mantener una atención presencial normalizada respecto al resto de patologías", según ha explicado el portavoz técnico del Comité, Jaime Pérez.

Restricciones por nivel de alerta: Extremo

En concreto, 36 municipios quedarían incluidos en un nivel de alerta Extremo. Se trata de Moratalla, Fortuna, Abanilla, Jumilla, Mula, Caravaca de la Cruz, La Unión, Ricote, Yecla, Albudeite, Santomera, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Murcia, Las Torres de Cotillas, Cartagena, Molina de Segura, Alguazas, Pliego, Blanca, Lorca, Los Alcázares, Campos del Río, Cieza, San Pedro del Pinatar, Bullas, Torre Pacheco, San Javier, Águilas, Abarán, Ulea, Alcantarilla, Ceutí, Fuente Álamo, Cehegín y Archena.

Estos municipios tendrán las siguientes restricciones:

Restricción de movilidad perimetral.

Limitación de la actividad de hostelería a recogida en local y servicio a domicilio.

Reducción del aforo en comercio al 50%.

Cierre de parques y jardines a partir de las 19:00 horas.

Cierre de los centros de día y atención presencial en estos centros.

Restricciones por nivel de alerta: Muy Alto

Por otra parte, se ha acordado un nivel de alerta Muy Alto en los municipios de Beniel, Alhama de Murcia, Totana, Puerto Lumbreras y Mazarrón.

Restricciones por nivel de alerta: Medio/Alto y Bajo

En este nivel Medio/Alto, se sitúan los municipios de Librilla y Calasparra, mientras que en nivel Bajo están los de Aledo y Ojós, que, al pasar la Región a Fase 2 del Riesgo Asistencial, asumen las medidas adoptadas para los municipios que se encuentran en nivel de alerta Muy Alto.

Extremadura

Confinamiento perimetral

Entre todas las nuevas medidas por el avance de contagios, se limita la movilidad en todos los municipios de Extremadura, por lo que queda prohibida la entrada y salida en cualquier territorio de la comunidad, salvo en casos justificados o de fuerza mayor. Dicha prohibición tiene lugar durante siete días, hasta el 20 de enero, aunque se revisará y puede ser ampliada.

Cierre de hostelería y comercio no esencial

El Ejecutivo extremeño ha informado de que, en poblaciones con más de 5.000 habitantes e independientemente de la incidencia de casos, se cierra la hostelería, la restauración y los comercios, salvo los locales esenciales.

Toque de queda

También se amplía el nivel de alerta 3 agravado en toda la comunidad durante 28 días, con el toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas, como se mantenía a lo largo de los últimos días.

Aforos en comercios, hostelería y hoteles

El aforo en los locales comerciales es del 30%, en la hostelería pasa al 40% en interior y al 50% en el exterior. Además, los hoteles y alojamientos rurales tendrán un aforo del 35%. En cuanto a los comensales por mesa, hay un límite de cuatro personas. Estos aforos se mantendrán durante 28 días.

Comunidad Valenciana

Confinamiento perimetral

Prórroga del confinamiento perimetral hasta el 31 de enero. Sólo se permitirán los desplazamiento adecuadamente justificados.

Toque de queda

El toque de queda se adelanta a las 22:00 horas. Limitación de la circulación en horario nocturno, que se adelanta una hora.

Hostelería y aforo en comercios

Cierre de la hostelería y restauración a partir de las 17:00 horas. Queda prohibido fumar en las terrazas de la hostelería y se reduce a un máximo de cuatro el número de personas por mesa en interior y terrazas.

Además, se reduce al 30% el aforo para todos los comercios y al 50% en establecimientos esenciales.

Encuentros sociales y otras actividades

El límite se establece en seis personas como máximo en encuentros sociales y familiares.

Entre otras actuaciones particulares, se suspenden las competiciones deportivas en categorías infantiles y de Primaria. Se cierran gimnasios y centros deportivos, en los municipios que han sido confinados perimetralmente, así como se limita la asistencia bodas, celebraciones, velatorios y funerales con 15 personas si es al aire libre y diez, si es en un espacio cerrado; se cerrarán de forma cautelar los centros sociales, casinos, pubs y establecimientos de ocio.

Aragón

Cierre perimetral

Sigue el confinamiento perimetral en toda la región, así como a nivel provincial.

Toque de queda

La limitación de movilidad nocturna queda fijada entre las 23:00 y las 06:00 horas.

Aforo en hostelería y comercios

Cabe recordar que todas las actividades no esenciales deben cerrar a partir de las 20:00 horas, mientras que el aforo en hostelería se limita al 30% en interiores y al 50% en exteriores y terrazas.

Cataluña

Cierre de comercios no esenciales

Entre las nuevas restricciones, están afectados aquellos comercios con una superficie de hasta 400 metros cuadrados a un 30% de su aforo y los fines de semana solo podrán abrir aquellos establecimientos de productos esenciales mientras que los centros comerciales permanecerán cerrados todos los días, y los sectores de la restauración y la cultura se mantienen con las restricciones actuales.

Limitaciones en la hostelería

También se mantiene la apertura al público de bares y restaurantes a dos franjas horarias: de 7.30 a 9.30 horas para servir desayunos, y de 13.00 a 15.30 para servir comidas; las terrazas seguirán abiertas con distancia de seguridad entre mesas y el interior de los locales quedará restringido al 30% del aforo.

Además, se permite que se recoja comida en los establecimientos de 19.00 a 22.00 horas y el servicio a domicilio hasta las 23.00 horas, mientras que en el ámbito cultural las actividades seguirán abiertas con un aforo del 50% y un máximo de 1.000 personas si la ventilación es óptima.

Gimnasios y práctica de deporte

Solo se podrá practicar deporte al aire libre con un 50% del aforo --incluidas las actividades deportivas federadas-- por lo que los gimnasios y otros equipamientos en espacios cerrados quedarán cerrados a excepción de las piscinas.

Confinamiento perimetral y toque de queda

Se mantienen también el confinamiento perimetral de Cataluña, el toque de queda desde las 22.00 hasta las 6.00 horas y la limitación de los encuentros sociales a un máximo de seis personas.

Cantabria

Comercio

Los establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados permanecerán cerrados fines de semana y festivos, con la excepción de los comercios de alimentación, primera necesidad, farmacia o centros médicos. Se trata de la primera de un nuevo paquete de medidas que endurece las existentes debido a la situación epidemiológica en la región.

En los parques y centros comerciales solo se podrá transitar por las zonas comunes. Todos los comercios tendrán que seguir un sistema de recuento de aforo y remitir un informe semanal a la dirección general de Salud Pública sobre qué número de personas ha estado en ellos y en qué horarios se ha distribuido.

Laboral

El Gobierno de Cantabria obliga a cerrar los vestuarios de las empresas que no sean imprescindibles y el resto solo se permite su utilización al 50% de su aforo. Los comedores y salas de reuniones se cerrarán, salvo las que sean imprescindibles que podrán usarse en un tercio. Las salas de descanso y de estar se tendrán que cerrar en todas las empresas cántabras que cuenten con ellas.

Cultura

La cultura cántabra solo podrá abrir a un tercio de su aforo. Los actos de más de 300 personas quedan suspendidos y los de menos tendrán que pedir una autorización a la dirección general de Salud Pública.

Los zoos o acuarios tendrán que llevar un recuento de aforo y enviar un informe semana con el número de personas que pasan por la instalación y su distribución horaria.

Deporte

Se prohíbe el uso de duchas y vestuarios en instalaciones y centros deportivos, salvo en las piscinas. Además, se prohíbe el público en entrenamientos, competiciones y eventos en instalaciones deportivas.

Cierre perimetral y toque de queda

Cantabria prorrogará todas las restricciones que ya estaban implantadas. El cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas se prorrogarán durante un mes más.

Además, también se prorroga durante 30 días el cierre de los negocios a las 21.30 horas y el cierre del interior de establecimientos hosteleros y casas de apuesta y salas de juegos. También, desde las 20:00 horas hasta las 08:00 horas no se podrán realizar, como hasta ahora, actividades en parques y playas.

Navarra

Cierre de bares y aforos

Entre las nuevas restricciones en la región, se adelanta una hora el cierre de la hostelería, a las 21:00 horas en lugar de las 22:00, aunque se mantiene el aforo del 30 % en el interior de los establecimientos y del 100 % en las terrazas. Se prohíbe fumar en las terrazas y los "barriles" a la puerta de los locales. Por su parte, el aforo en las medianas y grandes superficies comerciales pasa a ser del 30 %.

Reuniones y toque de queda

En los domicilios, se permite la reunión de un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales, pero el Gobierno de Navarra recomienda que sea exclusivamente de una unidad.

Las medidas restrictivas, previstas del 15 al 28 de enero, pero que se revisarán dentro de una semana, mantienen el toque de queda en Navarra de 23:00 a 6:00 horas, salvo causa justificada. Se mantiene asimismo el cierre perimetral de la comunidad.

La Rioja

Horario de toque de queda

Ha explicado que estas nuevas medidas en la comunidad estarán en vigor hasta el próximo 31 de enero, además de mantener hasta esa fecha el cierre perimetral de toda la comunidad y el toque de queda nocturno de 22:00 a 6:00 horas.

Limitación en reuniones

Tampoco se permitirán las reuniones sociales ni familiares de más de cuatro personas pertenecientes un diferente núcleo familiar superiores a cuatro personas, lo que ya está en vigor desde el pasado 5 de enero.

Galicia

Hostelería, comercio y aforos

Feijóo anuncia las nuevas restricciones en Galicia, por las que la hostelería debe cerrar a las 18:00 horas y solamente puede funcionar con las terrazas al 50%; en el medio alto, el siguiente, pueden trabajar al 30% en interior y al 50% en el exterior.

El comercio deberá cerrar a las 21:30 horas, las tiendas seguirán con aforos reducidos al 50 %, la vigilancia en centros comerciales se reforzará y están prohibidos los usos comunes.

Se limitan las reuniones

Máximo de cuatro personas en reuniones públicas y privadas. En este punto, y dado que toda la hostelería cerrará a las 18:00 horas, Feijóo ha pedido "no sustituir" estos encuentros en los bares y restaurantes en los domicilios privados, esto es, no realizar reuniones de no convivientes entre las 18:00 y las 22:00 horas, del toque de queda nuevo.

Toque de queda

Galicia adelanta a partir del viernes el toque de queda a las 22:00 horas.

63 municipios cerrados perimetralmente

Son 63 los concellos que tendrán nivel máximo de restricciones y por lo tanto quedan cerrados perimetralmente, incluidas las siete grandes ciudades.

Madrid

Zonas básicas de salud confinadas del 11 al 25 de enero

En Madrid capital:

Barajas y Alameda de Osuna (Barajas)

Benita de Ávila y Silvano (Hortaleza)

Mirasierra y Las Tablas (Fuencarral / El Pardo)

Jazmín (Ciudad Lineal)

Montesa, General Oráa y Baviera (Salamanca)

Alpes y Rejas (San Blas - Canillejas)

En el resto de la Comunidad:

Francia, Cuzco, Panaderas y Castilla la Nueva (Fuenlabrada)

Presentación Sabio, Dos de Mayo y El Soto (Móstoles)

Rivas-La Paz (Rivas-Vaciamadrid)

Miraflores, Valdelasfuentes (Alcobendas)

Rosa Luxemburgo (San Sebastián de los Reyes)

Arroyomolinos

Talamanca de Jarama

Valdeolmos-Alalpardo

Collado Mediano

Becerril de la Sierra

Cadalso de los Vidrios

Titulcia

Campo Real

Velilla de San Antonio

Zonas de salud que se mantienen hasta el 18 de enero

En Madrid capital:

Virgen del Cortijo y Sanchinarro (Hortaleza)

Andrés Mellado (Chamberí)

Aravaca (Moncloa-Aravaca)

General Moscardó (Tetuán)

En el resto de la Comunidad:

La Moraleja (Alcobendas)

Felipe II y Alcalde Bartolomé González (Móstoles)

Getafe Norte (Getafe)

Reyes Católicos y V Centenario (San Sebastián de los Reyes)

Alcobendas-Chopera y Marqués de la Valdavia (Alcobendas).

Las Olivas y Aranjuez (Aranjuez).

San Fernando y Los Alperchines (San Fernando de Hernares).

Torrelodones (Torrelodones y Hoyo del Manzanares)

Ciempozuelos

Navalcarnero

Algete

Mejorada del Campo

Villarejo de Salvanés

[H4:Medidas adoptadas en estas zonas de salud]]

Lugares de culto: aforo limitado a un tercio.

Velatorios: máximo de 15 personas al aire libre y 10 en interiores.

Aforos en el resto de actividad: al 50%.

Toque de queda: entre las 00:00 horas y las 06:00 horas.

Cierre de hostelería: a las 00:00 horas y con suspensión del servicio en barra.

Reuniones sociales: limitadas a seis personas salvo convivientes.

Comercios, servicios profesionales y mercadillos al aire libre: desde las 06:00 horas hasta las 22:00 horas. Los centros comerciales donde haya cines, restaurantes y ocio podrán cerrar a las 00:00 horas.

Asturias

Toque de queda

La movilidad queda limitada desde este 14 de enero, en principio durante dos semanas, entre las 22:00 y las 06:00 horas. En esta franja nocturna solo se permiten las salidas para adquirir medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

Para asistir a centros médicos y veterinarios, acudir o regresar del trabajo, el cuidado de personas mayores, dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables, y para cualquier actividades debidamente acreditadas.

Cierre de hostelería y comercio

La hostelería y el comercio deben cerrar a las 20:00 horas. Sea cual sea el tamaño del establecimiento. La Consejería de Salud del Principado publicó ayer en el BOPA una modificación de la norma para que los servicios de entrega de comida a domicilio puedan realizarse hasta las 23:30 horas

Se prohíbe fumar en las terrazas y se crearán listados de personas y establecimientos en cuarentena para que las fuerzas de seguridad realicen controles aleatorios.

Baleares

Encuentros sociales

Las reuniones sociales y familiares entre personas no convivientes quedan prohibidas en Mallorca e Ibiza, salvo para actividades laborales, institucionales y en el transporte público. Las personas que viven solas podrán reunirse con miembros de un núcleo de convivencia, al igual que los hijos que no vivan con sus padres o los matrimonios que no residan en la misma vivienda.

En vigor hasta el 30 de enero

Las nuevas normas están en vigor hasta el 30 de enero. Así, se eleva a nivel 4 la alerta sanitaria en Ibiza -misma que en Mallorca-, mientras que Menorca y Formentera permanecen en el nivel 3.

Canarias

Restricciones en nivel de alerta rojo

En este nivel se encuentra Tenerife. Aquí, solo se permite reuniones entre convivientes, salvo en hostelería, donde hay un máximo de cuatro comensales. El toque de queda está fijado de 22:00 a 06:00 horas.

Restricciones en nivel de alerta amarillo

Es la situación de La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote. Sepermite la reunión de cuatro personas, salvo para convivientes, así como un toque de queda de 23:00 a 06:00 horas. Además, el máximo de comensales por mesa en la restauración es de cuatro personas, con el cierre de bares a las 23:00 horas.

Restricciones en nivel de alerta verde

La Palma, El Hierro y Fuerteventura quedan en esta situación, con seis personas como límite para reuniones -salvo convivientes-, toque de queda entre las 00:00 y las 06:00 horas, y seis comensales como máximo en la hostelería, que cierra antes de las 00:00h.

País Vasco

Cierre de provincias y municipios en "zona roja"

Euskadi volverá a decretar el cierre perimetral de todas sus provincias y municipios que estén en las denominadas "zonas rojas", es decir, zonas que tengan una tasa de incidencia acumulada en 14 días superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Hasta ahora, estaba vigente el cierre perimetral de la comunidad, aunque los vascos se podían mover libremente entre municipios y provincias. A partir de este miércoles a las 00:00 horas, se limitará ese movimiento. Los expertos han decidido asimismo el confinamiento perimetral de este tipo de municipios, lo que quiere decir que en los pueblos, los vecinos no podrán desplazarse a la localidad colindante.

Hostelería y deporte

Además de continuar en vigor el confinamiento perimetral de la comunidad, se mantiene también el toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 06:00. Asimismo, se limitan las reuniones sociales a un máximo de seis personas y se mantiene el cierre de la hostelería a las 20:00 horas. Los aforos en los establecimientos comerciales de más de 150 metros cuadrados se reducen al 40% y serán del 60% en locales con una superficie mayor.

No obstante, se recupera el deporte escolar en entrenamiento en aquellos municipios que no estén en zona roja, donde estaba prohibido hasta ahora. Sin embargo, será en grupos de seis no variables y sin que se permita el uso de vestuarios.

¿Hasta cuándo están en vigor las restricciones?

Las restricciones han sido comunicadas tras la reunión del consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidido por el lehendakari, Íñigo Urkullu, que se ha reunico este lunes para evaluar la evolución de la pandemia tras finalizar el periodo navideño.

Según ha informado en rueda de prensa la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, las nuevas restricciones tendrán una vigencia de 20 días, es decir, hasta el 1 de febrero.

Ceuta

Toque de queda y cierre perimetral

Así, a partir de la medianoche del domingo, el toque de queda nocturno volverá a ir de 22:00 a 6:00 horas y la localidad española norteafricana seguirá confinada perimetralmente.

Reuniones sociales

El número máximo de no convivientes que podrán reunirse en cualquier espacio público o privado seguirá en cuatro y el aforo máximo de los templos religiosos, en un tercio de su capacidad y siempre por debajo de 74 personas.

Melilla

Cierre de actividades no esenciales

Queda cerrada toda la actividad económica -incluida la hostelería- a las 19,00 horas, salvo los establecimientos de alimentación, farmacias, gimnasios, gasolineras y educación que cerrarán a las 21,30 horas. Las medidas se mantendrán hasta el 20 de enero salvo prórroga de las mismas.

Adelanta el toque de queda

La novedad más importante ha sido el endurecimiento del toque de queda. El decreto presidencial determina que el horario de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno sea desde este 7 de enero entre las 22,00 horas y las 06,00 horas en el territorio de Melilla.

Limitaciones de movilidad

Únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán justificarse adecuadamente:

La adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

La asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

La asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

El cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales, el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de estas actividades.

La asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Una causa de fuerza mayor o situación de necesidad o el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades antes mencionadas.

Confinamiento perimetral

El decreto del presidente de la Ciudad mantiene igualmente la limitación de la entrada y salida de personas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla, tanto en avión como en barco. Recuerda que únicamente estarán permitidos aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, por motivos laborales, médicos, educativos, deportivos o cualquier otro que se pueda justificar, por causa de fuerza mayor.

Grupos sociales

Además, se impone la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, bajándolos de seis a cuatro, salvo convivientes o razones muy determinadas, como trabajo, educación o deporte. Por último, se ha decretado el cierre de todos los comercios a las 19,00 horas excepto alimentación, farmacias, gimnasios, gasolineras y educación que cerrarán a las 21,30 horas, mientras la comida a domicilio se podrá servir hasta las 22,00 horas en lugar de 23,00.