Nuevas restricciones en Murcia: López Miras prohíbe las reuniones de no convivientes

El Comité de Seguimiento Covid-19 de Murcia se reunió el pasado luness para abordar la situación epidemiológica de la Región, que ha visto cómo el número de contagios por coronavirus ha ido en aumento en las últimas semanas. Fernando López Miras, presidente del Gobierno de la Región de Murcia, ha comparecido hoy para pedir a los ciudadanos murcianos que reduzcan al máximo la movilidad y que no se reúnan con personas que no sean convivientes.

Por este motivo, la comunidad ha decidido aumentar las restricciones con el objetivo de frenar la incidencia acumulada -que se sitúa en 713,37casos por cada 100.000 habitante según la última actualización de Sanidad- y reducir el número de casos positivos registrados. Estas son las medidas:

Prohibido reunirse con personas no convivientes

"Le estamos diciendo a los murcianos que no pueden estar con sus familiares ni amistades si no son de su unidad de convivencia", ha reclamado López Miras en una rueda de prensa. El presidente de la Región ha lanzado dardos durante toda la comparecencia contra el Ejecutivo central, ya que considera, no está teniendo una respuesta unificada para combatir la pandemia.

Asegura que esta medida afecta a las actividades no regladas y sin mascarillas, por lo tanto, no quedan prohibidas, por ejemplo, las actividades de culto ni las deportivas que estén federadas.

Suspensión de actos con más de 200 personas en el interior

Es la principal medida que ha tomado el Comité de Seguimiento Covid-19: suspender todos los actos multitudinarios que aglutinen a más de 200 personas en el interior, a más de 500 sentadas en el exterior o a más de 100 de pie en el exterior.

La medida se ha adoptado en vista de la "gravedad de la situación y el nivel de alerta extrema regional", que pasa a la Fase 2 del Riesgo Asistencial "al tener una ocupación muy alta de los dispositivos asistenciales por personas afectadas por Covid-19, lo que genera dificultades para mantener una atención presencial normalizada respecto al resto de patologías", según ha explicado el portavoz técnico del Comité, Jaime Pérez.

Restricciones por nivel de alerta: Extremo

En concreto, 36 municipios quedarían incluidos en un nivel de alerta Extremo. Se trata de Moratalla, Fortuna, Abanilla, Jumilla, Mula, Caravaca de la Cruz, La Unión, Ricote, Yecla, Albudeite, Santomera, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Murcia, Las Torres de Cotillas, Cartagena, Molina de Segura, Alguazas, Pliego, Blanca, Lorca, Los Alcázares, Campos del Río, Cieza, San Pedro del Pinatar, Bullas, Torre Pacheco, San Javier, Águilas, Abarán, Ulea, Alcantarilla, Ceutí, Fuente Álamo, Cehegín y Archena.

Estos municipios tendrán las siguientes restricciones:

Restricción de movilidad perimetral.

Limitación de la actividad de hostelería a recogida en local y servicio a domicilio.

Reducción del aforo en comercio al 50%.

Cierre de parques y jardines a partir de las 19:00 horas.

Cierre de los centros de día y atención presencial en estos centros.

Restricciones por nivel de alerta: Muy Alto

Por otra parte, se ha acordado un nivel de alerta Muy Alto en los municipios de Beniel, Alhama de Murcia, Totana, Puerto Lumbreras y Mazarrón.

Entre las medidas a adoptar en estos municipios destacan:

Cierre del interior de la hostelería.

75% de ocupación máxima en terrazas.

50% de aforo en comercios.

Cierre de parques y jardines a partir de las 19:00 horas.

Aforo del 50% en zonas comunes de hoteles.

Aforo del 30% para celebraciones con un máximo de 30 personas, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Restricciones por nivel de alerta: Medio/Alto y Bajo

En este nivel Medio/Alto, se sitúan los municipios de Librilla y Calasparra, mientras que en nivel Bajo están los de Aledo y Ojós, que, al pasar la Región a Fase 2 del Riesgo Asistencial, asumen las medidas adoptadas para los municipios que se encuentran en nivel de alerta Muy Alto.

Un total de 9.000 casos activos

La Región de Murcia ha superado este lunes los 9.000 casos activos al sumar 667 nuevos contagios en lo que el coordinador regional Covid ya califica como "tercera ola" tras una jornada en la que han fallecido cinco personas.

Los fallecidos son tres varones y dos mujeres de 74, 76, 83, 83 y 91 años, dos de Murcia, dos de Cartagena y uno de Jumilla.

El número de nuevos contagios es menor que el de ayer, en concreto, 533 contagios menos, si bien al ser un domingo hay menos pruebas PCR que las que se llevan a cabo el resto de la semana.

En aislamiento domiciliario hay 8.827 personas, es decir, 311 más que el día anterior, y se les ha notificado que estaban curadas un total de 345 personas.