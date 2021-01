La consejera de Castilla y León reclama a Illa instrumentos para ejercer la cogobernanza

LEER MÁS Salvador Illa descarta por ahora adelantar el toque de queda y dice que lo estudiará

Tras el Consejo Interterritorial de Salud, Carlos Alsina entrevista en Más de uno a la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, que analiza la negativa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22:00 horas, como le pedían algunas comunidades, sin explicar los motivos.

Castilla y León ya adelantó el toque de queda más allá del establecido por el estado de alarma, de las 22.00 horas a las 20.00 horas, decisión que fue recurrida por el Gobierno de Sánchez y que actualmente permanece a la espera de la sentencia del Supremo. A esta petición a la que se han sumado la mayoría de consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial, en el que primero se pronunció el ministro, explicando la situación epidemiológica, y después las comunidades.

Casado explica que Illa "no dijo en ningún momento dijo que no nos iba a escuchar". "Lo que pedíamos era tener instrumentos, si hablamos de cogobernanza, hablamos de cogobernanza en mayúsculas", declara.

"Estamos ante una situación epidemiológica muy grave", recuerda la consejera y apunta que en Castilla y León han multiplicado por 10 la incidencia acumulada desde las navidades con 3.000 casos todos los días. "Necesitamos agilidad de acción, cuanto más tardemos más contagios puede haber, eso es evidente", señala.

"Me gustaría conocer las razones por las que no se pueden incluir otras medidas"

Aún así, insiste en que no quiere tener una confrontación con el Gobierno de España, simplemente matiza que están pidiendo herramientas que puedan utilizar, como el toque de queda o el confinamiento, ya que considera que con las implementadas en la segunda ola no son suficientes. Por ello, critica que el ministro de Sanidad no les explicase durante el Consejo Interterritoral las razones por las que declinaban sus peticiones, "me gustaría conocer las razones por las que no se pueden incluir otras medidas que se están tomando en el mundo" y que cree que "entiende la población".

Por otro lado, al ser preguntada por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguraba que no va a adelantar el toque de queda porque no quiere "arruinar aún más a la hostelería", Casado sostiene que desde Castilla y León tienen claro que "vida y salud tienen que ir de la mano". Y aunque se puedan ver afectados varios sectores, hay que tomar decisiones drásticas, "esto es muy similar a una guerra y las guerras tienen efectos secundarios", confirma.