En directo la comparecencia de Carlos Mazón para anunciar su dimisión: elecciones o investidura con un nuevo candidato

Qué va a comunicar Mazón

Después de un año atornillado al sillón, los gritos durante el funeral de estado de la semana pasada le han convencido, a él o quién le permitía continuar de

president, de que debe dar un paso al lado.

A pesar de que durante este año se ligaba su futuro a la marcha de la reconstrucción fue la dirección nacional del PP quien desveló que Feijóo iba a hablar con él por teléfono durante el día de ayer. Aunque luego no han querido contar nada más públicamente. El desencuentro ahora no está en la salida inmediata de Mazón, que se da por hecho, sino en el nombre del sucesor.

Desde el PP de la Comunidad Valenciana proponen al presidente de la Diputación y del partido a nivel provincial Vicent Mompó. Desde Génova a quien quieren es a la alcaldesa de Valencia María José Catalá.

Pero lo que avanzan algunos medios es que Feijóo habría acordado la dimisión de Mazón y que el PP negociará un candidato provisional hasta las próximas elecciones.