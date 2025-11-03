En directo la comparecencia de Carlos Mazón para anunciar su dimisión: elecciones o investidura con un nuevo candidato
Tras un fin de semana de conversaciones con el partido y con Feijóo, Mazón anunciará a las 09:00 cuál será el futuro político de la Generalitat valenciana: si unas elecciones en diciembre o aguantar hasta 2027 con un nuevo candidato.
Catalá, Mompó y Pérez Llorca, las opciones que baraja el PP para suceder a Mazón
"Cumplido el primer aniversario he decidido hacer un balance más personal"
El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, comienza recordando lo que supuso la dana para la región " fue un tsunami inimaginable" y señala que "hacer una valoración personal me parecía una frivolidad".
Comienza la comparecencia de Mazón
Con unos minutos de retraso, Mazón comienza agradeciéndole al rey Felipe VI el apoyo.
Vilaplana llega al juzgado
Nuria Moreno nos cuenta que la periodista Maribel Vilaplana ha llegado al juzgado con un semblante muy seria, sin pararse a hacer declaraciones a la prensa, ha seguido andando protegida por agentes de la guardia civil.
Vilaplana va a comparecer como testigo y por tanto obligada a decir la verdad y esta citación se produce después de que la Audiencia provincial de Valencia obligara a la juez instructora del caso a citar a la periodista
Vilaplana comparece este lunes ante la jueza como testigo de lo que hizo y habló con Mazón el 29-O
La jueza que investiga la gestión de la dana en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, tomará declaración como testigo este lunes a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en El Ventorro el día de la riada. La informadora está obligada a decir la verdad de lo que presenció y escuchó durante las casi cuatro horas que estuvo con el jefe del Ejecutivo autonómico.
Su comparecencia se considera clave por las acusaciones para averiguar qué hizo y dónde estuvo Mazón entre las 15.00 y las 18.45 horas del día de la catástrofe, y también será decisivo para comprobar si la versión dada por el presidente se ajusta a la realidad y conocer el contenido de sus contactos telefónicos.
Mazón permanecerá en funciones hasta que el PP encuentre sucesor
Es lo que adelanta okdiario, que señala que Mazón permanecerá como presidente en funciones hasta que se designe y tome posesión su sucesor, un proceso que podría prolongarse desde unas semanas hasta varios meses dependiendo de si hay acuerdo con Vox o se convocan elecciones anticipadas.
Los diarios adelantan que dimitirá y abrirá una transición en el PP Valenciano
No se sabe todavía lo que anunciará exactamente Carlos Mazón, pero algunos diarios como El Mundo o El confidencial ya adelantan que Feijóo ha pactado con el presidente valenciano la dimisión y el PP negociará con Vox un presidente de la Generalitat provisional.
El PP valenciano intentará llegar a un acuerdo de consenso con el partido de Santiago Abascal que permita investir de manera provisional a otro presidente de la Generalitat.
Qué va a comunicar Mazón
Después de un año atornillado al sillón, los gritos durante el funeral de estado de la semana pasada le han convencido, a él o quién le permitía continuar de
president, de que debe dar un paso al lado.
A pesar de que durante este año se ligaba su futuro a la marcha de la reconstrucción fue la dirección nacional del PP quien desveló que Feijóo iba a hablar con él por teléfono durante el día de ayer. Aunque luego no han querido contar nada más públicamente. El desencuentro ahora no está en la salida inmediata de Mazón, que se da por hecho, sino en el nombre del sucesor.
Desde el PP de la Comunidad Valenciana proponen al presidente de la Diputación y del partido a nivel provincial Vicent Mompó. Desde Génova a quien quieren es a la alcaldesa de Valencia María José Catalá.
Pero lo que avanzan algunos medios es que Feijóo habría acordado la dimisión de Mazón y que el PP negociará un candidato provisional hasta las próximas elecciones.
El presidente de la Generalitat ya está en el Palau
Enorme expectación en el Palau de la Generalitat ante la inminente declaración institucional del presidente Carlos Mazón para desvelar su futuro político.
En el exterior de la sede del Gobierno valenciano aguardan ya esta mañana varios medios de comunicación; ayer por la tarde, afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 se concentraron ante el Palau para exigir la dimisión de Mazón y mostraron su confianza en que finalmente se anuncie hoy.
Feijóo ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del PP
Mazón desvelará su futuro después de hablar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quién además, este lunes ha convocado en Madrid al Comité Ejecutivo Nacional del PP, al que asistirán 'barones' territoriales de la formación.
La cita estará marcada sin duda por la decisión que anuncie Mazón, previsiblemente su dimisión.
Algunas fuentes del PP hacen hincapié en los "palos en las ruedas" de Mazón a Feijóo, recordando que su pacto con Vox en la Comunidad Valenciana tras las autonómicas de mayo del 2023 ya marcó la campaña electoral de las generales y frustró la llegada del presidente del PP al Palacio de la Moncloa.
Hoy declara Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el fatídico día de la dana
La comparecencia de Mazón tiene lugar el mismo día que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha citado como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' en el restaurante El Ventorro el 29-O, para ayudar a esclarecer lo que hizo en esas horas. Por lo pronto, la jueza le ha pedido el ticket del parking para que lo aporte en su declaración.
Presión interna para que Mazón dimita
En las últimas horas ha crecido la presión interna dentro del partido para que Mazón dé un paso atrás y dimita. A eso se suma que este mismo domingo por la tarde familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 se han concentrado a las puertas del Palau de la Generalitat para volver a exigir su dimisión.
En Génova admiten que hay que resolver la crisis cuanto antes
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá este lunes para aclarar su futuro político tras el proceso de "reflexión personal" que anunció hace cuatro días y tras mantener varias "conversaciones" este mismo domingo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según han informado fuentes de la formación.
De esta forma, tras una intensa jornada de negociaciones para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", Mazón aplaza a este 3 de noviembre su decisión, con la incógnita de si finalmente optará por renunciar a la Presidencia de la Generalitat. "A lo largo del día de mañana el president informará en comparecencia pública", reza en el mensaje remitido a los medios por el PPCV.
Mazón comparece a las 09.00 horas de este lunes para comunicar su decisión
El 'president', Carlos Mazón, realizará una "declaración institucional" este lunes, 3 de noviembre, a las 09.00 horas en el Palau de la Generalitat, según acaba de anunciar Presidencia.
Ayer domingo se avanzó que Mazón iba a comparecer este lunes para aclarar su futuro político tras el proceso de "reflexión personal" que anunció hace cuatro días y tras mantener varias "conversaciones" con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.