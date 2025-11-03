¿Qué sucede tras la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón?

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat abre un nuevo escenario político en la Comunitat Valenciana. El proceso arranca una vez publicada la dimisión en el Boletín Oficial del Estado, ya que sin esta primera cuestión el anuncio es "papel mojado", tal y como explica Álex Comes, consultor político y director de LaBase.

El experto desgrana en Más de Uno Valencia la cuenta atrás que, a partir de ese momento se inicia, con los plazos definidos y los pasos concretos que marca el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, para determinar quién asumirá la presidencia y de qué forma podrá constituirse un nuevo gobierno autonómico.