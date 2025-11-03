Política

¿Qué sucede tras la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón?

Álex Comes, consultor político, explica en Más de Uno Valencia, cuáles son los pasos y los plazos que marca la ley para elegir al nuevo president de la Generalitat una vez se formalice la dimisión de Mazón

ondacero.es

Valencia |

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat abre un nuevo escenario político en la Comunitat Valenciana. El proceso arranca una vez publicada la dimisión en el Boletín Oficial del Estado, ya que sin esta primera cuestión el anuncio es "papel mojado", tal y como explica Álex Comes, consultor político y director de LaBase.

El experto desgrana en Más de Uno Valencia la cuenta atrás que, a partir de ese momento se inicia, con los plazos definidos y los pasos concretos que marca el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, para determinar quién asumirá la presidencia y de qué forma podrá constituirse un nuevo gobierno autonómico.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer