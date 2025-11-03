Quién es Juanfran Pérez Llorca, el posible sucesor de Mazón como president de la Generalitat

Carlos Mazón ha anunciado este lunes su dimisión como president de la Generalitat de Valencia, más de un año después de la dana que arrasó L'Horta Sud de Valencia, y acabó con la vida de 229 personas. El líder valenciano del PP no ha comunicado quién será su sucesor, pero todas las miradas están puestas en Juanfran Pérez Llorca, su actual número dos.

Mazón ha apelado a la responsabilidad de la "mayoría parlamentaria vigente" en una clara referencia a Vox, su socio de Gobierno en la región y cuyos votos son indispensables para nombrar a un nuevo president. Esta circunstancia le da más valor al nombre de Llorca, puesto que según varios medios, mantiene una relación cercana con Vox en Valencia. Es el autor de los pactos entre bambalinas con la formación de Santiago Abascal que han sostenido al Gobierno valenciano durante toda la legislatura y después de la tragedia que lo puso en jaque.

Llorca es desde 2015 alcalde de Finestrat, municipio de la Marina Baja, donde el PP ha gobernado con mayoría absoluta. En 2023 fue elegido secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). En el ámbito autonómico es diputado en Les Corts Valencianes por la circunscripción de Alicante y en julio de 2024 asumió el rol de Síndic del Grupo Popular en esa cámara. Se trata del número dos de Mazón y hombre de su absoluta confianza.

Solución interina

Otros de los nombres que el Partido Popular baraja son María José Catalá, alcaldesa de Valencia y principal favorita para Génova, y Vicent Mompó, el actual presidente de la diputación de Valencia, que sería la apuesta del propio Mazón y cuenta con más apoyos dentro del Partido Popular Valenciano.

Sin embargo, ninguno de los dos es diputado de Les Corts, requisito indispensable para poder ser president de la Generalitat. Por ello, el nombre de Pérez Llorca, que sí cumple esta condición, cobró fuerza en los últimos días como un relevo rápido para reconstruir el partido de cara a las próximas elecciones.

Llorca podría ser una solución temporal en la que ostentaría de manera interina el cargo de president hasta la celebración de los próximos comicios autonómicos, fechados para 2027 y en las que o Català o Mompó serían los candidatos.