El dinero que cobrará Mazón tras su dimisión como president en funciones

El Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana establece que tras abandonar el cargo, los expresidentes tienen la posibilidad de incorporarse al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

Dependiendo de cuánto tiempo hayan sido presidentes, podrán permanecer mayor o menor tiempo en el organismo. En el caso de Carlos Mazón, podrá estar dos años y cuatro meses, ya que el periodo debe ser igual a la duración del mandato. Una vez que pase a formar parte del Consejo Jurídico Consultivo, Mazón podría cobrar el sueldo de 86.862,36 euros brutos anuales.

La norma también establece que los expresidentes que hayan completado una legislatura entera pueden ser miembros del Consejo durante 15 años. Periodo en el que estarían cobrando la misma cuantía económica anteriormente descrita.

Actualmente, Mazón percibe un salario de 91.398,24 euros brutos anuales, según refleja el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana, que se mantendrá hasta que Les Corts elijan a una nueva persona para el cargo.

Qué dice la ley

Respecto a la condición de miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo, el Estatuto indica, a su vez, que esta "será incompatible con el ejercicio de cualquier puesto de responsabilidad ejecutiva en las Administraciones Públicas". Asimismo, recoge que una vez que los miembros pasen a realizar "puestos que resulten incompatibles" quedarán suspendidos los plazos.

La ley establece que en el resto de casos (sin contar las legislaturas completas) los expresidentes "serán miembros natos del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años".

Siguientes pasos

De cara a la elección de un nuevo presidente, el reglamento del Parlamento valenciano establece que los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de Les Corts las propuestas de candidatos en el plazo de 12 días hábiles contados a partir de la fecha de constitución de Les Corts o, en su caso, desde la comunicación a las mismas de la vacante producida en la Presidencia de la Generalitat.

Transcurrido ese plazo, la Presidencia de Les Corts, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes y propondrá como candidato o candidata a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos.

De esta manera, dado que Mazón ha comunicado por escrito su dimisión como presidente de la Generalitat este lunes, los grupos tendrían hasta el 19 de noviembre para presentar a sus candidatos o candidatas, y el pleno de investidura podría celebrarse entre el 24 y el 28 de noviembre.