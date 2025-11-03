CCOO califica de "surrealista" la dimisión de Mazón y carga contra el "negacionismo" de Vox: "Tarados"

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha valorado este lunes como una "dimisión en diferido" la decisión de Carlos Mazón de dejar la presidencia de la Generalitat valenciana y ha cargado contra el negacionismo de una "extrema derecha" con la que el PP quiere ahora pactar el nombre del nuevo president.

A su llegada a la asamblea de CCOO en Córdoba, Sordo señaló que esta decisión de Mazón "roza lo surrealista" y calificó al todavía president de la Generalitat como "un personaje que se ha querido mantener un año en un puesto del que tenía que haber dimitido de forma inmediata".

Sordo ha recordado que no lo hizo "alegando que la prioridad era la reconstrucción" y ha criticado que "ahora resulta que se va a mantener de forma interina hasta que pacte con la extrema derecha una sustitución". Se ha mostrado atónito ante esta disyuntiva: "Me quedo sin palabras, no tengo palabras".

Además, ha mostrado su desacuerdo con un posible pacto con la extrema derecha "negacionista del cambio climático" para decidir quién será el nuevo president. En una clara alusión a Vox, Sordo ha dicho que son negacionistas "de que hay un problema que en Valencia va a tener consecuencias dramáticas de forma permanente, porque cada vez va a haber más danas, cada vez va a haber más situaciones de riesgo de este tipo".

Insiste en que "esta gente dice que no pasa nada" y que "hay que poner cada vez las casas más cerca del mar, cada vez más casas e instalaciones en zonas inundables". "¿Con estos tarados quieren pactar una sustitución de Mazón? No hay palabras", ha sentenciado el líder de CCOO.