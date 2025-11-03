La fecha que serían las elecciones en la Comunidad Valenciana si PP y Vox no acuerdan un sustituto de Mazón

El calendario político en la Comunitat Valenciana empieza a moverse tras la dimisión de Carlos Mazón, registrada a las 15:24 del lunes 3 de noviembre de 2025. Aunque el presidente tiene previsto presidir mañana el pleno del Consell, su renuncia será efectiva en las próximas horas, lo que activará los plazos legales para la investidura de un nuevo jefe del Consell.

Según el artículo 139 del Reglamento de Les Corts, una vez se formalice la dimisión, se abrirá un plazo de 12 días naturales para que los grupos presenten candidaturas a la Presidencia de la Generalitat. Ese periodo se extendería, si la renuncia se hace efectiva el martes 4 de noviembre, hasta el 16 de noviembre.

A continuación, el presidente de Les Corts deberá fijar la fecha del pleno de investidura entre tres y siete días después del cierre del plazo de candidaturas. De este modo, el debate para la investidura podría celebrarse entre el 19 y el 23 de noviembre.

En esa sesión, el candidato del PP necesitaría el apoyo de Vox para ser elegido presidente: primero por mayoría absoluta, y si no la consigue, en una segunda votación, 48 horas después, por mayoría simple.

Si tras la primera votación de investidura ningún candidato logra ser elegido, el artículo 27 del Estatuto de Autonomía establece un plazo máximo de dos meses para alcanzar un acuerdo. Si ese tiempo transcurre sin un presidente investido, Les Corts se disolverán automáticamente y se convocarán elecciones autonómicas.

Tomando como referencia una primera votación en torno al 20 de noviembre de 2025, el plazo de dos meses expiraría el 20 de enero de 2026. La disolución de Les Corts implicaría una convocatoria electoral inmediata, con unos comicios fijados 54 días después, según la Ley Electoral Valenciana.

En ese caso, si se cumplen estos plazos, las elecciones autonómicas se celebrarían el domingo 15 de marzo de 2026. Fuentes del entorno de Mazón apuntan que la dimisión aún no se ha formalizado para coordinar con Vox los tiempos políticos y cuadrar el calendario en caso de que haya que volver a las urnas.

Vídeo: PP | Imagen: Europa Press