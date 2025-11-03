Feijóo respalda la "decisión correcta" de Mazón y carga contra el gobierno central por no declarar la emergencia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este lunes como "una decisión correcta" la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana tras la gestión de la catástrofe de la DANA que dejó 229 víctimas mortales. En una comparecencia ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el líder popular ha expresado su apoyo al equipo valenciano del partido y ha reclamado a Vox que actúe "con responsabilidad" para facilitar la elección de un nuevo jefe del Consell "cuanto antes".

Feijóo ha insistido en que "ninguna emergencia nacional depende de una sola persona", en referencia a las críticas vertidas contra Mazón por su gestión de la crisis, y ha reprochado al Gobierno central que no declarara la situación de emergencia nacional tras el desastre. "La respuesta del Ejecutivo fue insuficiente; el Gobierno no atendió correctamente la gravedad del momento", ha afirmado.

El dirigente gallego ha defendido que la prioridad del PP es garantizar la estabilidad institucional en la Comunidad Valenciana y ha descartado, por el momento, un adelanto electoral. "Todo el partido está unido, y la dirección nacional no va a dejar solos a nuestros compañeros valencianos ante el reto que tienen por delante", ha asegurado.

Feijóo ha evitado dar nombres sobre quién podría relevar a Mazón, aunque ha señalado que el proceso de sucesión se desarrollará dentro del marco del actual gobierno autonómico. En su intervención, también ha elogiado que el ya expresident haya "reconocido errores" y haya antepuesto "el respeto, la memoria y la reparación hacia las víctimas" a cualquier interés personal o político.

Críticas al Gobierno

El líder del PP ha aprovechado además su intervención para marcar distancias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "eludir responsabilidades" y de no estar a la altura en la gestión de las catástrofes nacionales. "Mientras algunos asumen sus errores,otros siguen sin reconocer ninguno", ha dicho, en clara alusión al presidente del Gobierno.

La formación popular confía en cerrar en los próximos días un acuerdo con Vox que permita mantener la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana sin necesidad de convocar elecciones. Entretanto, la oposición ha reprochado la falta de claridad en el anuncio de Mazón y ha criticado que mantenga su escaño como diputado autonómico.