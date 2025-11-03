Carlos Alsina señala una de las "mentiras" de Mazón durante su comparecencia: "Cualquiera sabe que esa no es la razón"

Carlos Mazón ha comparecido esta misma mañana para anunciar su dimisión como president de la Generalitat por su gestión de la dana. La intervención -que ha tenido lugar a las 09.00 de la mañana- no ha estado exenta de polémica. Casi, como si fuera un resumen del último año del líder popular en la Comunidad Valenciana.

Durante la mayor parte de su discurso, Mazón ha recordado y destacado el trabajo de su Gobierno ante una catástrofe que -dice- no ha tenido parangón. No ha ocultado sus críticas hacia el Ejecutivo central y, además, ha reconocido que si hubiera sido por él, hubiera dimitido antes; que han sido unos meses tremendamente duros y que, literalmente, ya no puede más.

Ante, quizás, una comparecencia con escasa autocrítica, la Tertulia de Más de uno de Onda Cero ha analizado algunas de las incongruencias del discurso de Mazón, como el conocimiento del estado crítico del Barranco del Poyo o la petición de la declaración de emergencia nacional al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Le ha echado la culpa al Gobierno de que él no pidiera la declaración de emergencia, porque el propio Gobierno me dijo que eso no iba a suponer que me enviarán más efectivos", ha explicado Carlos Alsina, a lo que Marta García Aller ha contestado: "Vamos, que eso no es reconocer un error, eso es echarle la culpa al otro". De hecho, Alsina insiste en que cualquiera que habló con Mazón, sabe que esa no es la razón: "No la pidió, porque sentía que era ceder competencias autonómicas al Gobierno central".

"Ha mentido varias veces"

En este sentido, García Aller ha criticado que Mazón ha "mentido varias veces en esta comparecencia". Por eso, ha insistido que "más que reconocer errores, ha repartido culpas".