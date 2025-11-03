La reconstrucción de Maribel Vilaplana de la comida con Mazón en el Ventorro: vino, cambio de ropa y llamadas

El mismo día que ha dimitido Carlos Mazón, hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, ha tenido lugar la declaración de la periodista Maribel Vilaplana en calidad de testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa que investiga lo ocurrido en la dana del 29 de octubre de 2024. Una declaración que ha durado más de cuatro horas y media que ha servido para establecer una línea cronológica de lo que sucedió durante la comida en El Ventorro.

La periodista ha testificado ante la jueza que no tenía constancia de lo que estaba ocurriendo en Valencia y que no fue hasta pasadas las 18:45 horas cuando supo lo que sucedía, según fuentes presentes en la sala.

Ante la petición de la jueza para que entregue el tique del aparcamiento de aquel día, Vilaplana ha asegurado que no lo conserva. Aunque eso sí, se ha comprometido a facilitar su número de matrícula para que el juzgado pueda pedir a la empresa gestora del aparcamiento que acredite la hora concreta en la que retiró su vehículo.

Llamadas en El Ventorro

La periodista ha declarado que el president atendió llamadas y mensajes, pero que no recuerda haber escuchado sonar su teléfono. A su juicio, Mazón no estuvo incomunicado; de hecho, el dueño del restaurante llevó a la mesa unos documentos para que Mazón los firmase, según ha explicado.

En general, Vilaplana ha afirmado que recuerda haber escuchado "poco" a Mazón hablar por teléfono, que estaría más "escuchando que hablando". Ha señalado además que el president no le transmitió ninguna información sobre las conversaciones que mantenía y que en ningún caso oyó nada sobre dana, Cecopi o lluvias.

Un cambio de ropa y vino

Otro de los puntos de interés de la declaración ha girado en torno a la ropa que vestía el president en aquella comida. La testigo ha señalado que llegó a la comida con americana, pero que se la quitó y se puso un jersey.

Sobre la comida, Vilaplana ha detallado que comieron "productos de temporada", bebieron una botella de vino y no hubo copas tras la comida. La periodista ha explicado que quiso pagar su parte, pero que el president le dijo que no se preocupase, que "ya está", aunque no vio a nadie traer un datáfono a la mesa ni sabe cómo se abonó aquel ágape.

El paseo al aparcamiento

Según la testigo, la actitud del president de la Generalitat y líder del PPCV era "distendida", no tuvo la sensación de que tuviese prisa una vez acabada la comida. Vilaplana ha asegurado que conversó horas después, en la madrugada del 30 de octubre, con Mazón y que este le dijo que "había sido muy gordo lo sucedido" y que "no supo nada" durante la comida.

Dos días después, el president la volvió a llamar para decirle que lo sentía mucho, pero que tendría que salir su nombre porque tenía mucha presión y que "era mejor que cortaran todo contacto", y tras esto Vilaplana ha asegurado que tuvo un "ataque de pánico" y "borró todo", incluido el contacto del president.