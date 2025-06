Siete cosas buenas y siete cosas malas de los siete años de gobierno de Pedro Sánchez

El pasado mes de junio de 2018, el Congreso daba luz verde a la moción de censura contra Mariano Rajoy y ponía fin a su mandato como presidente del Gobierno. El hecho suponía que Pedro Sánchez llegaba a la Moncloa para instalarse durante estos siete años.

Unos siete años que han dado para "avances en todos los ámbitos", según ha afirmado el propio Sánchez, que ha sacado pecho de datos económicos, avances sociales, regeneración democrática y compromiso medioambiental, aunque el Ejecutivo también ha quedado marcado por las dudas en materias como la vivienda.

Siete cosas buenas del Gobierno de Sánchez

1. Crecimiento económico

Lo primero que el propio Sánchez ha destacado en sus redes sociales al hacer referencia a sus siete años de Gobierno, siendo España una de las economías de la UE que más ha crecido en los últimos años, al menos en datos macroeconómicos como el PIB, mientras que el empleo y los afiliados a la Seguridad Social se han incrementado.

2. Salario Mínimo, Ingreso Mínimo Vital y ERTE

Dos de las banderas del Ejecutivo de Sánchez. El Salario Mínimo Interprofesional ha continuado al alza durante el mandato del líder socialista y se establece en 1.184 euros mensuales en 14 pagas mensuales, una cifra sin precedentes. El Gobierno también ha apostado por medidas contra la pobreza extrema, como el Ingreso Mínimo Vital.

El escudo social en crisis como la del Covid-19 ha sido uno de los grandes ejes sobre los que ha girado este mandato del Gobierno, que ha desplegado una serie de recursos del Estado como el mecanismo de los ERTE durante la pandemia, que permitiría a las empresas acceder a una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social. Se trata de una herramienta que se amplió hasta 2022 e incluso se introdujo en la reforma laboral con el Mecanismo Red.

3. Revalorización de las pensiones

Los pensionistas solo han visto crecer su prestación desde que Pedro Sánchez ha llegado al Gobierno, y es que los jubilados cobran ahora 398 euros más al mes que en junio de 2018. La pensión medida de jubilación se sitúa actualmente en 1.481 euros mensuales, mientras que el gasto en pensiones se ha disparado hasta los casi 13.000 millones de euros.

Esto se ha materializado en una nueva subida en 2025 que ha supuesto alrededor de 600 euros anuales adicionales para las personas que disfrutan de una pensión media de jubilación.

4. Ley de eutanasia

El pasado mes de marzo, España reguló la eutanasia en una ley que afecta a todas aquellas personas que cumplan las condiciones para solicitar y recibir la ayuda necesaria morir, así como el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse.

5. Permisos parentales igualitarios

A partir de enero de 2021, se igualó por primera vez en España el permiso por nacimiento y cuidado de menor para los dos progenitores, siendo de 16 semanas la prestación y equiparando nuestro país a Suecia, Islandia o Dinamarca. Así, el permiso de paternidad pasó de 5 a 8 semanas en 2019 a 12 semanas en 2020 y 16 semanas a partir de 2021.

6. Aumento de becas y ayudas al estudio

El Ejecutivo ha apostado por subir su inversión en becas y ayudas al estudio. Recientemente, en marzo de 2025, el Ejecutivo anunciaba una inversión total de 2.544 millones de euros, la que calificaba como "histórica" para que alrededor de un millón de estudiantes pudiera beneficiarse de la nueva convocatoria. Además, el Gobierno de Sánchez se ha caracterizado por elevar los umbrales de renta.

7. Plan de FP

Hace cinco años, Sánchez anunciaba un plan de modernización y digitalización de los programas concernientes a la Formación Profesional, a través de una colaboración público-privada para facilitar al incorporación y permanencia a la ciudadanía. En este sentido, el presidente subrayó la FP Dual para combinar la formación en clase con prácticas en los centros de trabajo.

Siete cosas malas del Gobierno de Sánchez

1. Ley de vivienda

La vivienda ha sido la gran materia pendiente de este Gobierno, que no ha avanzado en ningún sentido pese a la aprobación de una ley de vivienda que no ha dado garantías a jóvenes y sectores de la población a la hora de tratar de adquirir una vivienda. En enero, Sánchez anunciaba nuevas medidas como la transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda, un nuevo PERTE o garantías públicas, pero lo cierto es que la mayoría de ciudadanos no puede permitirse comprar una casa, mientras que los precios del alquiler también se encuentran disparados, especialmente en zonas tensionadas.

Así, la normativa del Ministerio de Vivienda fue bien recibida por sectores sociales, aunque criticado por generar inseguridad en los propietarios y otros efectos contraproducentes, como la reducción de oferta de alquiler. Los precios continúan en niveles récord.

2. Sin Presupuestos

La debilidad parlamentaria de Sánchez tras las últimas elecciones tuvo una consecuencia directa, y es que nuestro país lleva dos años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado. Más de 1.200 días sin nuevas cuentas que incluso suponen que el Gobierno no cumpla con la Constitución al no haber presentado proyecto de Presupuestos para el presente curso.

3. Ley de amnistía y reformas de sedición y malversación

Las continuas cesiones del Ejecutivo a Junts, con Puigdemont como figura latente en la legislatura, han marcado el camino más reciente del mandato de Sánchez. Entre las cesiones, ha destacado la aprobación de la ley de amnistía, una norma que ha generado polarización y protestas en nuestro país. Todo ello, derivado de los pactos con ERC y la propia formación de Junts, que la oposición ha criticado con dureza por "poner en riesgo la unidad de España".

Además, hace tres años se produjo la rebaja de penas a condenados por el procés en forma de reforma del delito de sedición y malversación, lo que muchos percibieron como un indulto 'encubierto'.

4. El giro en política sobre el Sáhara

El Ejecutivo tuvo un giro inesperado sobre el Sáhara Occidental en 2002, cuando pasó de apoyar un referéndum a ver con buenos ojos la autonomía bajo la soberanía marroquí sin debate parlamentario, lo que provocó una crisis con Argelia y fricciones internas dentro del propio Ejecutivo.

5. Casos de corrupción: caso Begoña, fiscal, caso Koldo...

Los casos de corrupción, especialmente los que han aparecido en los últimos tiempos, han salpicado de manera notable al Gobierno de Sánchez y a su entorno. El caso Koldo, con José Luis Ábalos implicado siendo el hombre fuerte en las primeras etapas de Sánchez, o el caso Begoña, concerniente al master de la esposa del presidente del Gobierno, han sido dos de los escándalos que más han cercado al Ejecutivo.

La causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el correo del novio de Ayuso, Alberto González Amador; el caso del hermano de Sánchez, cuyo nombramiento en la Diputación de Badajoz se sigue investigando; o las últimas filtraciones de Leire Díaz, la denominada 'fontanera' del PSOE que ofrecía reuniones y acuerdos con la Abogacía y la Fiscalía a cambio de información sobre la cabeza visible de la UCO, también han supuesto un revés judicial para un Gobierno que ha hecho frente a estos casos de corrupción en los últimos meses.

6. Inflación, cesta de la compra y más deuda pública

Pese a los datos macroeconómicos de los que presume Sánchez en diversas ocasiones, la deuda pública se ha incrementado a niveles del 110% del PIB en varios ejercicios. La inflación también ha impactado de manera notable en la sociedad española, con un aumento importante en la cesta de la compra por el encarecimiento de alimentos.

7. Ley del 'solo sí es sí'

Lo que pretendía ser una normativa con buena intención, se convirtió en una de las leyes más polémicas bajo el mandato de Sánchez. La mala redacción de la misma permitió la rebaja de penas a agresores sexuales, lo que llevó a una rectificación, especialmente tras el intento de muchas defensas de agresores que aprovecharon este vacío legal.

Otros: elevado nivel de polarización política y social

Con el paso de los años, España ha vivido una transformación hacia una polarización sin igual en los últimos tiempos. Agravado por decisiones como la amnistía o los pactos con formaciones independentistas, sumado al descontento social por la vivienda o los casos de corrupción, la sociedad se ha dividido a cotas extremas.