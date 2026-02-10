El PP resta importancia a la pérdida de escaños en Aragón y se centra en desgastar a Sánchez

El PP ha optado por minimizar la pérdida de apoyos registrada en Aragón tras las elecciones autonómicas y mantiene intacta su estrategia política: centrar el foco en el desgaste del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como eje principal de su discurso y de su hoja de ruta electoral.

Pese a que el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha perdido dos escaños respecto a 2023 y ha visto reducido su respaldo en más de un punto porcentual, en la dirección nacional del PP insisten en presentar el resultado como una victoria propia y, sobre todo, como una derrota del PSOE.

Desde la noche electoral del pasado domingo, las principales figuras del partido han trasladado el mismo mensaje: lo relevante no es tanto la evolución del PP como el retroceso socialista. En ese marco, dirigentes populares han descrito el resultado como un castigo directo al Gobierno central y a Sánchez.

Así lo mostró este lunes la cúpula del partido en la Junta Directiva Nacional que se celebró en la sede de Génova, con el propio Azcón, recibido entre aplausos, como principal protagonista.

Durante su intervención, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le felicitó y defendió que la conclusión "matemática, objetiva y real" de la jornada electoral aragonesa es que el PP volvió a ganar y quePedro Sánchez volvió a perder.

El PP obtuvo 26 diputados en Aragón, dos menos que en los anteriores comicios, mientras que el PSOE cayó más de cinco puntos y pasó de 23 a 18 escaños. Para la dirección popular, ese retroceso socialista es el dato clave de la noche.

Liderazgo del bloque de la derecha

Fuentes del PP restan importancia a la bajada de Azcón y sostienen que mantener resultados elevados es complicado cuando se parte de una posición alta. Insisten en que el partido sigue liderando el bloque de la derecha y que ese espacio político es el que actualmente concentra el crecimiento electoral.

En Génova confían en que esta dinámica de desgaste del Gobierno central se consolide en las próximas citas electorales y termine abriendo la puerta a un cambio en La Moncloa en las generales previstas para 2027.

Antes de esa fecha, el calendario incluye elecciones autonómicas en Castilla y León, el próximo 15 de marzo, y en Andalucía, territorios gobernados por dos de los barones más consolidados del partido, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno.

Vox y la responsabilidad de facilitar gobiernos

Otro de los mensajes reiterados desde el PP es el de situar en Vox la responsabilidad de facilitar gobiernos de derechas. Tras duplicar su representación en Aragón hasta los 14 escaños, los populares reclaman a la formación de Abascal que aclare qué papel quieren jugar.

Dirigentes del PP plantean que Vox debe decidir si quiere asumir responsabilidades de gobierno o limitarse a una oposición testimonial, una disyuntiva que también se da en Extremadura, donde María Guardiola negocia su investidura tras ganar las elecciones del pasado mes de diciembre.

Este lunes Feijóo se dirigió directamente a Vox para exigir "responsabilidad" y evitar los errores de 2023, cuando los pactos autonómicos acabaron rompiéndose meses después. En el PP atribuyen además el crecimiento de Vox al propio Sánchez, al que acusan de alimentar a la extrema derecha en una estrategia que, aseguran, empieza a perder eficacia.