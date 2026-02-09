Feijóo pide a Vox que no bloquee la investidura de Azcón: "No puede convertirse en un muro"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tendido este lunes la mano a Vox para facilitar un gobierno en Aragón después de los resultados de las elecciones autonómicas en las que los populares necesitarán del apoyo de la formación de Abascal para mantener la presidencia.

Jorge Azcón (PP) logró 26 escaños, dos menos que en las últimas elecciones, y aunque ganó con claridad los comicios, necesitará los votos de Vox, que fue la fuerza que más creció situándose en 14 escaños, siete más que en las pasadas elecciones.

Este lunes, Feijóo ha pedido a los de Abascal "responsabilidad" para no bloquear la investidura de Azcón y "no repetir los errores de 2023". "Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles", ha dicho el líder de la oposición.

Feijóo, además, ha asegurado que respeta a los votantes de Vox, a la vez que ha pedido que se respete a los votantes del PP. "No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros (…) Vox no puede convertirse en un muro porque los españoles no han votado eso y porque yo no soy Sánchez. Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada", ha advertido.

Avisa a Vox, además, de que los ciudadanos están esperando una alternativa a las políticas de Sánchez. "No sea que igual que han castigado a un mal Gobierno, como el de Sánchez, castiguen también a quien no deje gobernar".

El hundimiento del PSOE

Feijóo también se ha referido a la crisis del PSOE, con dos batacazos consecutivos en las dos últimas elecciones autonómicas. Y es que los populares aventajaron en casi 18 puntos a los socialistas en Extremadura y ahora, en Aragón, han vuelto a superarles por casi diez puntos de diferencia.

"¿Quién les ha visto y quién les ve?", se ha preguntado un Feijóo que ha señalado que el PSOE ya no compite por ganar las elecciones, sino "por no quedar tercero".

"Le han dicho a Sánchez que ya basta. Le han a dicho a Sánchez que lo que él resiste, el pueblo ya no lo aguanta. Se lo han dicho desde hace mucho tiempo, elección tras elección (…) Nosotros los pusimos en su sitio y la gente en las urnas también. ¿Y sabéis cuál es su sitio? En cada elección, la oposición; en el futuro, la irrelevancia; y en el pasado, una vergüenza nacional. Es el sitio al que ha llevado Pedro Sánchez al PSOE", ha sentenciado Feijóo.

Hartos de Sánchez

El líder de la oposición también ha lanzado mensajes directamente contra Pedro Sánchez después de unos resultados electorales que, a su juicio, demuestran que "la gente ya no le soporta".

"La gente no soporta que le tomen por idiota, no soporta que su dinero se tire en privilegios y mordidas, no soporta que el aprovechado logre más que el honrado, no soporta pagar más impuestos y que nada funcione, no soporta que no haya ningún límite moral", ha dicho sobre el presidente del Gobierno.