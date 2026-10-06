Puigdemont, tras levantar el Supremo su orden de detención: "En la relación entre Cataluña y España no resuelve nada"

Carles Puigdemont ha reaccionado este martes desde la ciudad belga de Waterloo, donde lleva viviendo desde 2018 tras abandonar España, a la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre él. El expresidente de la Generalitat ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional que avala la aplicación de la ley de amnistía a la malversación del 'procés', aunque ha advertido de que esta decisión no supone el final del conflicto político entre Cataluña y España.

"Hoy no se resuelve nada entre Cataluña y España", ha afirmado Puigdemont durante su comparecencia. En este sentido, ha defendido que la amnistía puede cerrar una etapa judicial, pero "no es en sí misma la solución" al conflicto que, según ha sostenido, continúa abierto.

"Se ha acabado el margen para manipular y retorcer la ley"

El líder de Junts ha cargado duramente contra los poderes públicos que, a su juicio, han retrasado durante estos años la aplicación de la ley de amnistía. "Se ha acabado el margen para manipular y retorcer la aplicación de una ley que está vigente desde hace dos años y cuatro meses", ha asegurado.

Puigdemont ha considerado que la resolución del Constitucional supone una derrota para quienes han intentado impedir la aplicación de la norma y ha acusado a "diversos poderes públicos españoles" de haber actuado por razones políticas.

En su intervención también ha aludido directamente al expresidente del Gobierno José María Aznar. "Hasta aquí ha llegado la orden dada por el señor Aznar de poner palos a las ruedas", ha afirmado Puigdemont, que también ha recurrido a la frase "quien pueda hacer, que haga" para sostener que esa estrategia "ya no da para más".

Puigdemont habla de "represión política"

El expresidente catalán ha presentado la decisión judicial como el cierre de una etapa que, en sus palabras, ha estado marcada por la "represión política" contra el independentismo. "Hay que poner fin a la etapa de represión política que hemos sufrido", ha señalado, vinculando esa situación con la celebración del referéndum independentista de 2017.

Al mismo tiempo, ha reivindicado la estrategia que ha mantenido durante los últimos nueve años desde su salida de España y ha defendido el papel que ha desempeñado durante este periodo desde Bélgica.

Pese a que el levantamiento de la orden de detención elimina uno de los principales obstáculos jurídicos para su regreso a España, Puigdemont ha insistido en separar esta cuestión de la resolución del conflicto político catalán.

"La amnistía no es en sí misma la solución", ha afirmado, antes de remarcar que la relación entre Cataluña y España continúa sin resolverse.

La comparecencia se ha producido después de que el Supremo dejara provisionalmente sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, tras conocer la decisión del Constitucional sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación. El juez Pablo Llarena ha precisado que el levantamiento de las órdenes no implica por sí mismo declarar aplicada la amnistía ni extinguir las responsabilidades penales pendientes.