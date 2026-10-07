Isabel Díaz Ayuso publica su primer libro, 'Íntimo', en el que repasa su vida: de su infancia al episodio "dramático" de su aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicará el 2 de diciembre 'Intimo' de Editorial Planeta, su primer libro en el que, a raíz de las mudanza de este verano y la vuelta a los escenarios de su vida, reflexiona sobre las historias y anécdotas que han dado forma a su ideario político.

"En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida", detalla la presidenta regional en la nota de prensa, en la que habla también del barrio de su abuela y la sierra oeste madrileña, "mi valle y el monte de mi pueblo".

Con fotos, un lenguaje "franco" y episodios "dramáticos"

Con este libro, la presidenta de la Comunidad de Madrid se propone reflexionar sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que "han erigido los principios que dictan su cometido", subrayada la editorial.

Con fotografías y el lenguaje "directo y franco" que le caracteriza, Díaz Ayuso da cuenta de los años que transcurren desde su infancia en Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta el presente.

El libro narra la juventud, los estudios, el compromiso político, campañas como la de 'Comunismo o libertad', el "antinacionalismo", la lucha contra la covid, sus viajes y sus "grandes pasiones" como la música, el deporte y la gastronomía.

Además, la presidenta regional también afronta en el libro episodios "dramáticos", como el del aborto que sufrió, y en el que no elude pronunciarse sobre algunos de los protagonistas de su vida personal y política.