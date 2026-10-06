Ayuso mantiene sus acusaciones sobre el voto por correo y vuelve a cargar contra Sánchez: "Tenemos al hombre más tramposo de la democracia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha vuelto a reafirmar en la idea de que los ciudadanos acudan a votar a las urnas y eviten el voto por correo.

Las sospechas ante un posible 'pucherazo' hicieron que en el día de ayer, tras conocerse el adelanto de los comicios, Ayuso pidiera a todos los votantes hacer todo lo posible por evitar el fraude electoral.

Un día después, la presidenta ha pedido a la ciudadanía que no se confíe de cara al 29 de noviembre. "Le pido a la gente que no se confíe y que tenga en cuenta que tenemos al hombre más tramposo". Así lo ha expresado este martes en 'Atraction Fruit', una feria de frutas y hortalizas que se celebra en IFEMA, donde ha explicado sus palabras alegando que solo solicita que la gente acuda a las urnas.

"Lo único que digo es que estemos atentos. En mis palabras he dejado claro que todo el mundo tiene que ir a la urna, tiene que estar preparado para emitir su voto".

Ayuso justifica sus palabras sobre el 'pucherazo'

Preguntada por los medios, la líder del PP en Madrid ha justificado sus palabras durante el día de ayer. Ayuso ha asegurado que no acusó de manipulación de votos por correo en sus declaraciones. "Yo no he dicho eso", eran sus palabras esta mañana.

No obstante, la presidenta ha subrayado que se trata de un señalamiento que lo viene diciendo "todo el mundo desde hace muchos años" y que lo que ahora le pide a la gente es que "no se confíe".

En sus palabras, Ayuso ha expresado que el Gobierno tratará de llevar a las calles "trampas, quemas y todo tipo de señuelos" y ha insistido en que sus declaraciones de este lunes han sido repetidas por "otros políticos", como el líder de Vox, Santiago Abascal.

El PP se desmarca del fraude electoral

Las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso quedan lejos de la versión del Partido Popular. El portavoz de la formación, Borja Semper, ha defendido esta mañana en Onda Cero el "sistema garantista" a la hora de votar.

A pesar de las advertencias de la presidenta, Semper ha respaldado a Ayuso pero ha afirmado sentir la garantía del procedimiento. Por ello, ha pedido a la ciudadanía "votar por tierra, mar y aire, preferiblemente al PP", y que vayan a hacerlo "masivamente". "El que tenga que estar fuera, impedido, que lo haga por correo. Tenemos una alternativa mejor", ha zanjado.